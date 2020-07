Tizi-Ouzou : Le personnel de santé face à l'insouciance de la population

Une rencontre du personnel soignant avec la société civile s’est déroulée lundi dernier au niveau de la placette du Musée de la ville en appui à une opération de distribution de masques par les services de la wilaya. Le personnel soignant a tiré la sonnette d'alarme et a tenté de sensibiliser la population sur la dégradation de la situation sanitaire.

«Les différents services de nos infrastructures de santé sont submergés par les personnes atteintes de la Covid-19», ont dit des médecins, non sans exprimer leur indignation quant à l'insouciance d’une partie de la population.

Le Dr Idir Oulamara, chef de service de la prévention à la DSP, a rappelé que le personnel soignant est épuisé».

«Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, et sans votre apport et votre contribution, nous risquons de la perdre et perdre de nombreuses vies humaines», a-t-il averti.

Le Dr Ahmed Djadjoua a rappelé aux citoyens l’impératif de se conformer aux gestes barrières.

Pour sa part, le Dr Aberrahmane Nemmar, responsable des activités médicales et pédagogiques au CHU Nedir-Mohamed, a fait savoir que les services dédiés à la Covid-19 sont au maximum de leurs capacités et que le personnel est épuisé.

Un relâchement dans les mesures barrières est constaté, a, de son côté, relevé sur Facebook, le docteur Salem Ait Ali Belkacem qui a également déploré «l'indifférence, la négligence, le fatalisme et le déni total de l'existence de la maladie qui sont les comportements les plus en vue, ces derniers jours».

«Nous risquons de revenir au confinement et de subir la maladie pendant longtemps», a averti le docteur qui dit avoir constaté l'absence de distanciation sociale.

