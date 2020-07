Sétif : Le citoyen au cœur du confinement

Une première journée marquée par le calme et une prise de conscience des habitants du chef-lieu et ainsi faire en sorte que ces 15 jours soient ceux de la discipline, d’un civisme écorché ces derniers temps par des comportements irresponsables. Il faut relever le défi et faire que Sétif et Ain Fouara recouvrent leur juste dimension d’une ville où il fait bon vivre.

Une conscience d’autant plus secouée par cette information qui faisait état à l’ouverture du journal télévisé de 20h de cette décision du ministère de l’Intérieur sur fond d’images sublimes d’une ville qui mérite autrement que ce sort, pour peu que tous ceux qui ont affecté cette belle image se seraient pliés au strict respect des règles de confinement et des gestes de prévention.

Mais comme il n’est jamais trop tard pour effacer toutes ces séquelles qui n’honorent pas leurs auteurs, ces jeunes notamment et ces adeptes du gain facile qui n’ont pas jugé utile de mettre en œuvre les gestes barrières, les Sétifiens à travers une telle décision de reconfinement partiel ont décidé de prendre en main leur destin pour des jours meilleurs.

Hier, les magasins, les marchés et les grandes surfaces étaient ouverts à la satisfaction des nombreux citoyens qui ne faisaient aucunement dans la précipitation, au moment où le tramway et les transports urbains fonctionnaient, à la grande satisfaction des habitants visiblement animés d’un sentiment de soulagement et l’espoir de sortir au plus vite de cette crise sanitaire.

La réunion mardi de la commission de wilaya de suivi et de prise en charge de cette pandémie a permis de mettre en place les dernières retouches de ce reconfinement partiel en présence de toutes les parties concernées.

Le wali Mohamed Belkateb en rappelle l’impact attendu et dresse le constat d’une situation qui appelle plus que jamais à la rigueur, la prudence et la vigilance.

Dans une dimension de proximité, le wali accompagné des Prs Mahnane et Malek, tous deux membres de la commission de wilaya, était aux studios de Radio Sétif pour s’adresser aux citoyens des 18 communes concernées et les appeler à s’impliquer pleinement dans cette dynamique de prévention pour briser la chaîne de contamination. Il rappelle aussi les dispositions rigoureuses qui seront mises en œuvre pour le strict respect de ce confinement en veillant à ne pas trop impacter les activités économiques.

F. Zoghbi