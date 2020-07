Ouargla : Les imams s’engagent dans la lutte contre la pandémie

Les imams de la wilaya d’Ouargla se sont, à l’instar des autres acteurs de la société, engagés dans une campagne d’envergure de sensibilisation et de lutte contre la pandémie du Coronavirus, ont indiqué hier les responsables du secteur des affaires religieuses et des wakfs (DARW). Inscrite au titre du système sanitaire préventif mis en place en Algérie, cette initiative, menée avec le concours de la direction de l’environnement (DE), focalise sur l’important respect des mesures préventives prônées par les pouvoirs publics pour la lutte contre le Covid-19 qui a pris ces dernières semaines une proportion alarmante dans la wilaya d’Ouargla, a indiqué le directeur du secteur, Mohamed Omar Hassani. L’on relève à ce titre, que plus de 20 imams se sont engagés dans cette lutte par l’animation, des prêches et communications, appuyés également d’appels lancés à partir des ambulances sillonnant, à cet effet, les cités et quartiers à travers la wilaya, pour éveiller, d’une manière directe et d’envergure, la conscience des citoyens sur les dangers encourus de la contamination de ce virus, des consignes préventives à appliquer et d’opter pour le confinement, a expliqué M. Hassani.

Ces efforts de sensibilisation contre la pandémie ont également été étoffés par l’animation virtuelle de communication à travers les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de la direction des affaires religieuses et des wakfs, ayant servi, en ce contexte actuel, de tribune pour les imams, pour convier les citoyens, à la lumière des textes et hadiths cultuels islamiques, à plus de rigueur dans le respect des mesures préventives et du confinement.

Le directeur des affaires religieuses de la wilaya a, dans ce cadre, fait état de la mobilisation du secteur, aux côtés des associations, organismes et société civile, dans la lutte contre le Covid-19, à travers l’implication des hommes de culte, pour appeler le citoyen à rallier les efforts de lutte contre cette pathologie.

L’imam, Mohamed Lamine Boughaba, a, dans ce sillage, appelé les citoyens à se conformer aux consignes préventives pour vaincre le virus.

Pour sa part la directrice du centre culturel islamique, antenne d’Ouargla, Fouzia Badria, participe à la campagne de lutte contre le Coronavirus à travers son programme radiophonique hebdomadaire «La famille et la société».

Elle a relevé qu'à la faveur des interventions d’invités, académiciens, personnalités sociales et notables, elle vise à sensibiliser les citoyens sur la pandémie et à les inviter à se soumettre rigoureusement aux règles de protection.

A ces efforts de lutte contre la pandémie, il est à relever l’organisation au début de la semaine, d'une journée de vulgarisation des mesures préventives contre le Covid-19, par la direction des affaires religieuses et des wakfs, avec le concours de celle de l’environnement (DE).