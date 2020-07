Rentrée universitaire : Le protocole sanitaire approuvé

Le Comité a salué les efforts consentis à cet effet et a présenté des propositions liées au volet pédagogique pour assurer la reprise des cours en toute sécurité dès le 23 août prochain. Les membres du Comité ont également appelé à renforcer les mesures de prévention pour les étudiants non-résidents.

Le protocole comprend un nombre de mesures qui seront appliquées au niveau des résidences universitaires en ce qui concerne le transport et l’hébergement ainsi que la restauration. Il s’agit, selon son le directeur de l'ONOU, Bachir Derouaz, de réduire le nombre d'étudiants à deux par chambre et un seul étudiant pour les résidences qui enregistrent un faible taux d’occupation. Les chambres seront nettoyées et désinfectées périodiquement.

Des précautions seront prises pour laver les couvertures utilisées avant de les stocker à côté d'une stérilisation périodique de toutes les structures des résidences.

Un programme sera également mis en place pour la reprise des travailleurs qui assureront les travaux d'entretien au niveau des résidences.

Le même responsable a déclaré que sur la base des suggestions des directeurs lors des conférences régionales, il a été décidé de maintenir les procédures appliquées par les entreprises de transport universitaire à travers la réduction du nombre des étudiants dans les bus à 50 étudiants au lieu de 100, soulignant la nécessité de mettre en œuvre des mesures de prévention relatives à la désinfection et le port du masque.

Des médecins et des infirmiers entre les résidences universitaires

Pour assurer la sécurité des étudiants au niveau des résidences universitaires, l'Office national des œuvres universitaires a mobilisé 1.000 médecins et 500 infirmiers afin d’assurer le suivi sanitaire quotidien. Il sera procédé également à l’ouverture des dossiers médicaux à tous les étudiants afin de suivre de près les malades chroniques. Derouaz a présenté les grandes lignes d'un programme qui permettra aux étudiants de profiter d’un service de restauration de qualité à travers la réactivation de la commission de réception des produits qui veillera au respect du cahier des charges. Il a été également décidé d’associer les représentants des étudiants à la préparation du programme alimentaire hebdomadaire approuvé par le médecin.

Il a également insisté sur la propreté des lieux de préparation des repas à travers un contrôle périodique de la santé des travailleurs et en effectuant les analyses médicales.

Salima Ettouahria