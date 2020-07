Académie algérienne de la mémoire : «La France doit reconnaître les massacres»

L'Académie algérienne de la mémoire indique dans un communiqué que la restitution par la France des crânes de résistants constitue un point de changement de la France dans sa vision au colonisé.

Le professeur Djamel Stiti, président de l'Académie, explique à El Moudjahid que la récupération des restes mortuaires des martyrs après plus de 170 ans est «un premier pas sur la voie de la récupération de tout ce qui a trait à la mémoire».

«Nous attendons d'autres mesures de la part de la France, tant que nombre de dossiers bilatéraux sont toujours en suspens», explique le Pr Stiti pour qui «la restitution de ces crânes, des archives de la révolution ainsi que l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie et l'exigence de la reconnaissance des crimes commis contre le peuple pendant la colonisation figurent parmi les dossiers épineux qui continuent à marquer, et parfois à plomber les relations algéro-françaises».

Pour le chercheur, la récupération des restes mortuaires coïncide avec deux autres événements importants, à savoir la consécration du 8 Mai en tant que Journée nationale de la mémoire et le projet de lancement d'une chaîne de télévision consacrée à l'histoire, qui va contribuer à inculquer aux nouvelles générations les leçons du patriotisme et permettra également de vulgariser la connaissance et le savoir sur l'histoire de l'Algérie. Stiti ajoute que toutes les dates sont considérées comme une halte pour se remémorer les sacrifices et les épopées du peuple et souligne que toutes les stations de la résistance populaire, du mouvement national et de la révolution ont permis de poser les jalons de la voie de la liberté. Le président de l'Académie considère que la désignation d'un conseiller chargé des archives nationales et de la mémoire nationale auprès la présidence de la République dénote la volonté politique des autorités d'aller jusqu'au bout pour la revalorisation de l'histoire.

Il est question, selon le chercheur, de la récupération des archives détenues par la France et plusieurs autres pays. Stiti exhorte les autorités, responsables et chercheurs à consentir davantage d’efforts pour le renforcement des moyens à même d'encourager l’écriture et la recherche en histoire.

Il a mis l'accent sur l'impératif de s'inspirer des principes de la révolution du 1er Novembre afin de «barrer la route à ceux qui veulent attenter à la stabilité et la sérénité du pays dans ces circonstances particulières et un environnement régional et international connaissant des défis sécuritaires très complexes». Les membres de l'Académie saluent «le chef de l'Etat pour ses efforts concernant le traitement des dossiers relevant de l'histoire et de la mémoire, appelant à associer les chercheurs et spécialistes afin d'apporter leur contribution». Stiti déclare que «la France est tenue de reconnaître les massacres commis pendant 132 ans pour que les relations entre les deux pays prennent un cours normal». L'Académie est une organisation regroupant des chercheurs de différentes disciplines et s'occupe notamment des études et recherches sur l'histoire et l'anthropologie. Il faut rappeler qu'en 2016, un collectif d'historiens et d’intellectuels français et algériens, dont Pascal Blanchard, Christiane Chaulet Achour, Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, Benjamin Stora et Aïssa Kadri ont lancé une pétition intitulée «Les crânes de résistants algériens n'ont rien à faire au Musée de l’Homme».

Tahar Kaidi