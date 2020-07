Tribunal de Sidi M’hamed : 16 ans de prison requis contre Mahieddine Tahkout, 15 ans contre Ouyahia et Sellal

Dans son réquisitoire de l’affaire où sont impliqués d’anciens ministres et walis, des responsables du secteur des transports et des œuvres universitaires ainsi que les frères du patron de Cima-Motors, le représentant du ministère public a également requis 10 ans de prison ferme contre les ministres Amar Ghoul, Youcef Yousfi et Abdelkader Zaâlane assortis d’une amende de 2 millions de DA chacun. 20 ans de prison ferme ont été également requis contre Abdeslam Bouchouareb, en fuite et qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Une peine de 12 ans de prison ferme et 2 millions de DA a été réclamée à l’encontre des anciens walis impliqués dans cette affaire et de l’ancien directeur des œuvres universitaires (ONOU). La même peine avec une amende de 8 millions de DA a été requise contre Rachid Tahkout, tandis que 10 ans de prison et de fortes amendes ont été demandés à l’encontre de Belmiloud Abdelkader, ancien DG de l’ETUSA et des deux autres frères du principal accusé, Bilal et Hamid. A l’encontre des autres accusés poursuivis pour des griefs en lien avec la corruption, dilapidation de deniers publics, octroi d’indus privilèges, abus de fonction et infractions au code des marchés publics, le procureur de la République a requis des peines allant de 8 à 2 ans fermes avec des amendes. Il a aussi réclamé aux personnes morales incriminées de verser un montant de 32 milliards de dinars au Trésor public, ordonnant la confiscation de leurs biens à l’intérieur du pays et à l’étranger. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a notamment soutenu que l’ensemble des accusés ont causé un sérieux préjudice, non pas au Trésor public uniquement, mais également à la société dans son ensemble compte tenu, explique-t-il, de leurs agissements qu’il a qualifiés de nuisibles et qui ont empêché d’autres opérateurs intègres de prospérer au vu des multiples faveurs indûment attribuées à Tahkout.

Plusieurs terrains accordés à Tahkout au dinar symbolique

«De simples citoyens confrontés à la misère s’immolent par le feu pendant que d’autres s’enrichissent illicitement», a dénoncé le procureur de la République. Se référant au rapport d’expertise élaboré dans le cadre de cette affaire, il évoque un préjudice énorme causé au Trésor public, évoquant les nombreux lots de terrain attribués au dinar symbolique au principal accusé Tahkout, chargeant davantage l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, qui, selon lui, s’est écarté des principes de probité et d’intégrité qui lui impose la haute fonction qu’il a occupée des années durant. Le réquisitoire du procureur, prononcé hier au 3e jour du procès, a été précédé par les plaidoiries des avocats et représentants de la partie civile qui, le moins que l’on puisse dire, n’ont pas été avec le dos de la cuillère dans leur manière de charger le principal accusé. «Comment se fait-il que du jour au lendemain, un concessionnaire de véhicules se reconvertisse en industriel dans le montage automobile !», s’exclame un avocat représentant le ministère de l’Industrie. D’autres avocats et intervenants de la partie civile ont mis l’accent, quant à eux, sur l’acquisition au dinar symbolique par le patron du Groupe Tahkout de plusieurs terrains dans différentes wilayas, notamment à Alger, Sétif, Tizi-Ouzou et Ouargla. Appelé à la barre dans la matinée pour s’expliquer sur l’obtention de ces terrains, le concerné a soutenu qu’il les a tous acquis dans un cadre légal. Il ajoutera qu’il a même investi son argent dans le cadre des opérations d’aménagement et de réhabilitation de ces terrains, comme c’est le cas de la superficie de près de 5.000 m² acquise à Bab-Ezzouar pour la réalisation d’un hôtel.

Le Trésor public réclame

plus de 309 milliards de DA

de dommages et intérêts

Le représentant du Trésor public a pour sa part réclamé plus de 309 milliards de DA de dommages et intérêts à l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout et ses associés, poursuivis dans des affaires liées principalement à la corruption. Au troisième jour du procès de l'homme d'affaires et après l'audition des autres accusés, le représentant du Trésor public a réclamé une réparation pour les pertes occasionnées, estimées à 309 milliards, 285 millions et 670.000 DA devant être payées par les prévenus : Tahkout et ses frères, Rachid, Hamid et Bilal ainsi que l'ensemble de leurs associés. Le même intervenant représentant du Trésor a également sollicité de voir les anciens ministres poursuivis dans cette affaire, en l'occurrence Abdesselam Bouchouareb, Abdelghani Zaâlane, Youcef Yousfi et Amar Ghoul, condamnés au versement d'un million de DA.

Il a en outre réclamé des autres prévenus, dont le nombre dépasse cinquante, d'indemniser le Trésor public à hauteur d'un million de DA, avec la confiscation de leurs biens à l'intérieur du pays et à l'étranger. Après le réquisitoire du procureur de la République, le procès s’est poursuivi avec les plaidoiries de la défense. Quelque 90 avocats se sont succédé pour défendre leurs clients.

Karim Aoudia