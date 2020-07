Ayad Dekkar, DTN de la fédération algérienne de koshiki : «Les jeunes du sud ont un potentiel énorme»

Entretien réalisé par

Kader Bentounès

El Moudjahid : Depuis la création de la Fédération en décembre 2019, il y avait le projet de la création de championnat, notamment pour les catégories jeunes. Où en êtes-vous depuis la pandémie du Covid-19 notamment ?

Ayad Dekkar : Juste après la création de la Fédération, nous avons commencé à recenser les clubs à travers le territoire national pour les affiliations. Nous avons dégagé un plan d’action avec l’organisation des championnats, notamment les catégories jeunes, pour la saison en cours, avant de lancer toutes les catégories la saison prochaine, les stages d’entrainement, de formation et d’arbitrage.

Le début du confinement a eu lieu à quelques jours d’un stage d’arbitrage prévu à Constantine. Nous étions aussi sur le point de lancer un championnat pour les catégories benjamin et minime, et depuis, tout a été arrêté jusqu'à aujourd’hui.

Peut-on avoir des chiffres sur le nombre de clubs, athlètes et wilayas qui pratiquent le koshiki ?

On compte 20 wilayas, plus de 70 clubs et pour les athlètes ; je dirai approximativement 1.500 en toutes catégories, entre poussins et seniors. Je peux dire qu’il y a une grande pratique du koshiki en Algérie ; ce sont les coupures qui ont affecté son évolution. Il faut savoir que depuis sa création en Algérie en 1989, le koshiki avait une fédération autonome ; ensuite un décret ministériel dans lequel le koshiki et le taekwondo devaient rejoindre la Fédération de karaté. Le koshiki s’est séparé de la Fédération de karaté en 2002 par une assemblée générale, et depuis, on patine.

Actuellement, nous allons faire appel à tous les anciens pratiquants de koshiki. Les chiffres que je viens de donner pourraient être doublés ou quadruplés après six mois de pratique. Ce n’est pas une discipline nouvelle, elle a une bonne base en Algérie et ce sont ces coupures qui ont poussé les gens à changer de style ou à ne pas initier leur enfant au koshiki.

Pourquoi le koshiki a-t-il tardé à créer sa fédération, et pourquoi cette longue absence depuis 2002 ?

Pendant ces années, nous avons perdu beaucoup de choses. Il y a eu des obstacles de la part de certaines personnes qui ont pratiqué le koshiki et d’autres n’ayant aucun rapport avec le sport. Certains ne voulaient pas travailler dans la propreté et faire du trafic. Certaines personnes malhonnêtes ont voulu privilégié l’intérêt personnel au détriment du sport, mais c’est toujours la discipline qui paye le prix cher. On avait le projet de créer la fédération afin que le koshiki puisse être pratiqué dans sa propre maison pour pouvoir aller au bout de ses objectifs. Travailler chez soi et avec un entourage qui partage les mêmes objectifs est une première étape de la réussite.

Le défi serait de préparer des athlètes afin qu’ils puissent être champions du monde et faire une carrière meilleure que la nôtre, c’est là qu’on pourra connaître lesuccès, sinon, il vaut mieux revoir sa politique de gestion.

Comment allez-vous procéder pour la création des ligues et championnats ?

Nous allons voir d’abord les wilayas qui vont déposer leurs dossiers et qui seraient aptes à créer des ligues. Une fois les statuts et réglementations de la fédération suivis et les recommandations du ministère respectées, tout le monde est le bienvenu pour faire partie de la grande famille du koshiki. Même si une wilaya dispose de deux ou trois clubs seulement et qu’il lui serait difficile de créer une ligue, elle peut être chapeautée par la fédération en attendant la création de sa ligue au niveau local.

Je tiens à préciser que sur les vingt wilayas où le sport est pratiqué, il y en a neuf du Sud, et nous avons d’ailleurs organisé notre assemblée générale à Ghardaïa. Nous insistons sur le développement du koshiki au sud du pays car il y a un potentiel énorme; des sportifs bruts, des jeunes prédisposés à faire le koshiki et qui peuvent réussir dans plusieurs sports.

Quelles sont les caractéristiques qui font que les jeunes du Sud soient prédisposés à pratiquer le koshiki ?

Premièrement, c’est la forme physique qui fait la différence. Il y a aussi le fait que les jeunes du Sud souffrent de monotonie, et lorsqu’une occasion sportive se présente devant eux, ils font le maximum pour se distinguer.

Je dirai aussi que le climat sec du Sahara aide énormément à réussir, notamment entre l’automne et le printemps où l’environnement est adéquat pour pratiquer du sport. Nous allons essayer de programmer des stages de préparation au Sud ainsi que la prospection de jeunes talents afin d’élever le niveau. Je peux dire que les potentialités des jeunes du désert peuvent atteindre facilement le niveau mondial.

Quelles sont les wilayas du Sud qui pratiquent déjà le koshiki ?

Nous avons Ghardaia, Laghouat, Djelfa, Biskra, Ouargla, Adrar, Ain Salah, El Oued et bientôt Béchar et Naama, ainsi que d’autres wilayas du Sud qui veulent faire du karaté kushiki ; ils attendent juste une bonne initiative et une aide leur permettant de pratiquer ce sport.

Je tiens à dire que ce n’est pas facile de gérer toute une fédération sur tout le territoire national, notamment que nous venons de débuter. Nous voulons créer une direction régionale qui se charge de la gestion du sport dans ce grand espace. L’idée serait de partager les tâches avec des responsables au Sud afin de travailler ensemble pour mener à bout notre projet.

Quelle stratégie allez-vous adopter pour la formation afin de pouvoir élever le niveau des jeunes athlètes ?

Le développement de la discipline sur le territoire national passe par l’obligation de reconquérir les champions d’autrefois afin de nous aider sur le terrain. Ensuite, nous voulons vulgariser la discipline dans l’ensemble du territoire national afin d’atteindre le maximum de wilayas.

Le développement de la discipline passera par des stages de formation ; on prendra attache avec le ministère pour essayer d’intégrer notre discipline à l’Institut supérieur des technologies des sports (ISTS) afin que les athlètes et les entraîneurs puissent avoir le diplôme du premier et deuxième degré. Par la suite, nous verrons ce qui se fera pour l’équipe nationale, mais nous accordons une grande importance au travail de base.

Si sur notre chemin, nous constatons que le niveau permet d’honorer l’Algérie à l’international comme c’était le cas autrefois — l’Algérie a laissé son empreinte dans le karaté koshiki — ils nous connaissent très bien, on jouera nos chances à fond ; sinon, notre priorité serait de mettre l’accent sur la formation qui est notre grand chantier. Il faut que tout le monde s’y mette afin d’atteindre nos objectifs.

La méthodologie est la pierre angulaire de notre politique ; nous élaborons tous les programmes, et petit à petit, nous évaluerons sur le terrain le fruit de notre travail.

Est-ce que le koshiki jouit toujours d’un grand engouement en Algérie par rapport aux autres sports individuels ?

Il y a des sportifs qui ont constitué la locomotive de ce sport en Algérie. A mon époque, les gens s’intéressaient à ce sport à travers les compétitions ; les entretiens télévisés lorsqu’un athlète énumère les atouts de cette discipline, il y avait un grand intérêt pour le koshiki et les jeunes essayaient de faire de même pour devenir champions.

La motivation existe, l’Algérie a donné beaucoup de champions dans ce sport et beaucoup de jeunes prennent ces champions comme idoles et veulent faire de même.

Il y a un travail de sensibilisation que nous allons effectuer afin de mieux vulgariser le koshiki ; nous sommes une équipe d’anciens champions qui travaillent pour la promotion du koshiki en Algérie avec des tâches séparées, à l’exemple d’un ancien champion chargé de la prospection de jeunes talents, et une ancienne championne se charge de la section féminine…

Nous allons donner la chance à tous les anciens champions pour apporter leur contribution, à condition de vouloir travailler dans un milieu sain, loin de tous les problèmes qui entourent le sport.

Comment avez-vous découvert le

koshiki, et comment étaient vos premiers pas dans ce sport ?

J’ai découvert ce sport aux débuts des années 1990 ; mon entraîneur était Mourad Ouali, paix à son âme, qui est le fondateur du koshiki en Algérie, et il était déjà champion du monde ; c’est pour ça que j’ai dit que chaque jeune désirant faire carrière dans le sport a toujours une idole à suivre. Mourad Ouali a pratiqué ce sport au Canada et il l’a fait entrer en Algérie.

Nous étions jeunes à cette époque-là, on travaillait dans la sérénité, et au fil des années, on s’était rendu compte que nous aussi on peut faire quelque chose. On a commencé à y croire et l’entraîneur a énormément cru en notre capacité, et grâce à Dieu, nous avons atteint le niveau mondial.

Quel sentiment avez-vous éprouvé lors- ce que l’hymne national a retenti aux championnats du monde ?

Un sentiment de fierté qui se ressent intensément pendant la compétition, lorsque tous les athlètes du monde regardent le drapeau de l’Algérie, les athlètes venus d’Afrique… Hisser l’emblème et écouter l’hymne national dans le concert des nations est une émotion indescriptible. Un sentiment de fierté d’avoir contribué, même de façon symbolique, à faire connaître l’Algérie dans le monde. J’ai toujours rendu hommage à mes parents qui m’ont toujours soutenu, et je raconte à mes enfants que leur papa a été champion du monde à une époque, une réussite grâce à Dieu ainsi qu’au travail continu. Des souvenirs qui ne pourraient s’effacer de ma mémoire.

Retrouver le podium mondial figure-t-il dans vos objectifs à long terme ?

Quand nous partons pour prendre part à une compétition internationale, c’est pour gagner et non pas pour faire de la figuration. Même si mes moyens sont inférieurs à ceux d’autres pays, nous essayerons de les compenser par d’autres paramètres. Nous avons un grand potentiel en Algérie ; avec l’œil d’un technicien, je dirai qu’il y a des athlètes qui possèdent de grandes capacités avec une large marge de progression, qui pourront devenir plusieurs fois champions du monde et former à leur tout d’autres champions. C’est notre objectif et celui de tout sportif qui se respecte et qui croit que le sport aide l’être humain à relever de grands défis.

K. B.