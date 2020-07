GRAND ANGLE : Seule la paix

Selon ce document «lors de la campagne militaire (menée dans la province d’Idlib), les forces progouvernementales et les troupes désignées par l’ONU comme terroristes ont violé de façon flagrante les lois de la guerre et les droits des civils syriens» . Et à la commission d’ajouter que certains de ces «bombardements indiscriminés pourraient être constitutifs de crime contre l’humanité». Le rapport qui porte sur la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 , relève qu’entre ces deux dates, 17 installations médicales, 14 écoles, 9 marchés et 12 maisons ont été bombardés. L’offensive a fait également, selon le rapport, un million de déplacés et plus de 500 morts civils. Les données statistiques fournies par ce nouveau rapport complèteront celles déjà disponibles sur les conséquences de la guerre en Syrie qui a fait depuis son déclenchement en 2011, 384.000 morts. Toutefois faut-il se demander quel usage feront les membres du Conseil de sécurité de ce rapport ? Sa publication, deux semaines avant la réunion -prévue dans deux semaines- se veut, peut-être un signal envoyé à ceux qui sont en mesure d’influer sur le cours des choses, quant à l’urgence de mettre un terme à cette crise et de tout faire pour privilégier un règlement politique au conflit. Ce n’est qu’à cette condition que les souffrances des civils syriens prendront fin. Faut-il rappeler , qu’il y a trois ans, l’ONU qualifiait ce conflit de la «pire catastrophe provoquée par l’Homme depuis la Seconde guerre mondiale». Car en plus du grand nombre de victimes et déplacés recensés, la guerre a détruit tout un pays.

La Syrie est désormais en ruines.

Aujourd’hui, c’est un pays dévasté, ses infrastructures sont détruites et son économie est effondrée. Mais avant d’envisager une reconstruction qui nécessitera des milliards de dollars, il faudra faire taire les armes et restaurer la paix . Et, tant qu’elle n’aura pas été recouvrée, d’autres crimes comme ceux cités par le rapport seront encore commis.

Nadia K.