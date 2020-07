Double attaque terroriste au nord du Burkina Faso : 10 morts

Le maire de la localité est mort dans une première attaque et des soldats venus en renfort sont ensuite tombés dans une embuscade. C’est le deuxième maire qui perd la vie dans des attaques attribuées à des groupes terroristes au Burkina Faso, après l’assassinat du maire de la commune de Djibo, en novembre 2019. Escorté par des volontaires pour la défense de la patrie, le maire de la commune de Pensa est tombé dans une embuscade sur l’axe routier Pensa/Barsalogho. « Il revenait de sa commune et se rendait dans la ville de Kaya », explique une autorité administrative. L’attaque s’est déroulée à une trentaine de kilomètres de la commune de Barsalogho. Deux volontaires ont été blessés alors que les autres sont parvenus à rejoindre leur base à Pensa sans nouvelle du maire qui avait réussi, dans un premier temps, à échapper aux tirs avec son véhicule. Alertés, des soldats du détachement militaire de Pensa sont venus en renfort. Ils sont tombés à leur tour dans une autre embuscade. Au cours des échanges de tirs, au moins six soldats et trois volontaires ont perdu la vie.

Quelques heures après ces attaques, le corps sans vie du maire a finalement été retrouvé, mais aucun signe de son véhicule ni des autres passagers qui l’accompagnaient. Une source locale soutient désormais qu’il faudra attendre le retour de la deuxième équipe envoyée en renfort pour avoir un bilan définitif de cette double attaque.