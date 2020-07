Consommation du pain : Moins de levain pendant le confinement

Les femmes se retroussent les manches pour confectionner ce qu'elles considèrent comme aliment de base. Même les non-initiées n'ont pas hésité à s'y mettre, notamment avec toutes ces blogueuses qui proposent tous les jours des recettes avec des astuces pour éviter d'éventuelles bourdes. C'est un fait, le coronavirus a créé de nouveaux réflexes, de nouvelles passions, y compris chez les filles qui voient en cette période de confinement une opportunité pour apprendre à confectionner le pain maison très en vogue. La demande sur la semoule et la farine a sensiblement augmenté, cela va de soi. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que la consommation de la baguette de pain ait reculé. Le gaspillage de cette denrée, a connu, lui aussi, la même tendance, avec moins de pain jeté dans la nature. Dans une déclaration à l'APS, le président de la Fédération des boulangers a indiqué que le confinement a fait chuter sensiblement l'achat de la baguette du pain, et par ricochet, le gaspillage. Selon lui, la production du pain est passée de 50 millions de baguettes/jour avant le confinement sanitaire, à 33 millions de baguettes/jour actuellement. En d'autres termes, la fédération fait état d'une baisse qui atteint actuellement les 30%. Aujourd'hui, une chose est sûre, le confinement sanitaire a bel et bien corrigé nos comportements et instauré la culture de la modération et de la rationalité chez le citoyen. Faire perdurer ce comportement s'avère indispensable de nos jours, d'autant plus que la facture d'importation de blé est élevée.

Néanmoins, durant les deux premiers mois de l'année, cette même facture a enregistré un recul de l'ordre de 8% par rapport à l'année précédente. Il y a lieu de noter que la valeur des achats de blé, semoule et farine a atteint environ 398 millions de dollars pour la période en question.

