Sites touristiques d'Agouni Gueghrane à Tizi Ouzou : Des attractions de choix

Il est niché au pied des montagnes enneigées en hiver et ensoleillées en été qu’a magnifiées magistralement le chanteur de l’exil, l’immortel Slimane Azem, natif de cette commune, dans son fameux poème à la gloire de son pays : «L’Algérie mon beau pays».

Avec son cours d’eau intarissable qui jaillit en cascade du mont Djurdjura et ses paysages à couper le souffle, Tamda Ousserghi constitue en été la seule attraction des habitants des villages d’Agouni Gueghrane et ceux de plusieurs autres villages limitrophes qui s’y rendent pour se détendre et passer de merveilleux moments d’évasion à l’ombre d'un massif très fréquenté.

Les jeunes y viennent pour se baigner en cette période de canicule, surtout quand on sait que la plage la plus proche de la région se trouve à plus de 100 kilomètres, d’où l’affluence record qu’enregistre ce cours d’eau en saison estivale.

La visite de cet endroit niché au pied du Djurdjura est fortement recommandée pour toute personne en mal de quiétude et d’évasion en ces moments de pandémie et de fermeture des plages de la wilaya, dans le strict respect des mesures de prévention. Des parkings de fortune sont également aménagés aux alentours du site contre le payement de 100 dinars la place. Les véhicules y sont en sécurité grâce à la mobilisation des jeunes assurant le gardiennage.

A Tamda Ousserghi, le visiteur peut se procurer un sandwich, une pizza et autres mets à emporter auprès d’un prestataire ayant aménagé une légère structure sur l’accotement du pont enjambant ce splendide cours d’eau.

Encore un peu de thé, s'il vous plaît !

D’autres jeunes proposent des cacahuètes, thé, café et beignets en contre-bas du même pont, lequel fait usage d’un gigantesque parasol au-dessous duquel se protège du soleil une partie des visiteurs, notamment les personnes âgées.

Pour faciliter l’accès, des escaliers ont été réalisées récemment par les services de l’Assemblée populaire de la commune d’Agouni Gueghrane, déterminée à valoriser le site par la mise en œuvre d’un plan d’aménagement de tout le plateau du village Ath El Kaid dont fait partie ce splendide cours d’eau bordé de parois rocheuses et d'une riche végétation.

Selon le P/APC, Farid Bachouche, la détermination de l’Assemblée à lancer des travaux d’aménagement des deux rives de ce cours d’eau et d’un accès à la grotte Ifri Ntériel située en amont s’est heurtée jusque-là à l’indisponibilité de bureaux d’études spécialisés dans ce genre de travaux exigeant une haute maîtrise et une technicité spéciale, eu égard à la caractéristique du terrain.

«Je lance un appel aux bureaux d'études pour se rapprocher des services de notre APC afin de permettre l’aménagement d’un accès à la grotte d'Ifri N Tériel et de Tamda Ousserghi», a déclaré Farid Bachouche. Il précise que l'APC est disposée à prendre en charge les frais de cette étude.

La concrétisation de ce projet d’aménagement d’un accès à Ifri N'teriel, Grotte de l’ogresse située à quelque 100 mètres en amont de Tamda Ousserghi, permettra sa valorisation pour accueillir un maximum de personnes car actuellement, elle n’est accessible qu’aux jeunes et amateurs de l’escalade.

Ifri Nteriel, une grotte merveilleuse

Ifri Nteriel, une grotte merveilleuse riche en curiosités, est composée de colonnes avec des formes humaines et animales, des stalagmites et stalactites et tant d’autres merveilles, fruits de dame nature.

Cet endroit magique doit être préservé de toute agression, a estimé le chef de secteur de Tala Guilef, Abdelaziz Mahdi, non sans exprimer son indignation en découvrant récemment que des graffitis ont été apposés dans des différents endroits de la grotte par des visiteurs indélicats et peu soucieux de la préservation de ce riche et inestimable patrimoine. En plus de ces deux merveilles naturelles, la commune d’Agouni Gueghrane dispose également d’une magique grotte située tout juste à l’entrée du chef-lieu de la commune connue sous le nom amazigh d’Anou, et dont on peut profiter de la fraîcheur.

L’APC a inscrit dans son programme de développement un projet d’aménagement de l’espace extérieur du gouffre, a fait savoir Farid Bachouche.

Les travaux d’aménagement consistant en l’élargissement de la terrasse se trouvant à l’entrée du gouffre et la plantation d’arbres dans son environnement immédiat débuteront à la fin du mois d’août prochain, a annoncé notre interlocuteur. Tous ces sites naturels sont susceptibles de constituer à l’avenir une source de revenu pour la trésorerie.

Et le masque, alors ?

Lors de notre virée, nous avons été tout simplement subjugués par la beauté de ce site naturel, très peu connu de la population de la wilaya. Nous avons été également été surpris par cette foule compacte qui prend possession du cours d’eau et de ses environs sans aucun respect des mesures barrières contre la propagation de la Covid-19 qui sont, d’ailleurs, impossibles à mettre en application en pareille situation de rassemblement.

Le port obligatoire de bavette dans ce magnifique lieu de villégiature n’est nullement respecté, tout comme les autres mesures barrières, telle la distanciation physique.

Les jeunes font preuve d’insouciance vis-à-vis de la pandémie qui sévit à Tizi-Ouzou. Certains ne croient même pas en l’existence de cette maladie.

D’autres citoyens soulignent qu'il ne faut pas passer outre toutes les mesures de prévention contre la pandémie, non sans dénoncer.

Bel. Adrar