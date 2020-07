ENSB de Constantine : Des étudiants décrochent la mention «honorable» du programme Developer Student Club

«Cette mention a été obtenue pour le projet de recherche baptisé Drug OC qui permet, à travers une application, de créer un système de pharmacovigilance pouvant se substituer en partie aux prérogatives des instances compétentes dans la gestion de cette discipline scientifique», a précisé à l’APS M. Khelifi. Relevant que c'est «une prouesse de dimension internationale» qui met en avant des compétences nationales en matière d’intelligence artificielle (IA), le directeur de l'ENCB a précisé que le projet Drug OC du Club scientifique de l’école était parmi les 20 meilleurs projets ayant participé au programme Developper Student Club, lancé chaque année par Google developers pour les outils et plate-formes de développement logiciel, les interfaces de programmation d'applications (API) et les ressources techniques.

Douadi Khelifi a indiqué qu’un millier de clubs scientifiques de plus de 800 universités à travers le monde ont pris part à ce programme, soulignant que ce projet est parmi «le Top 5» des meilleurs projets dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du nord (MENA), région qui prend part pour la première fois à ce programme. L’idée du projet de recherche émane d’un étudiant du club scientifique de l’ENSB qui avait effectué son stage de 4e année de la saison universitaire 2018-2019 au Centre national de pharmacovigilance et matériovigilance d’Alger et s’était familiarisé avec les différents procédés utilisés dans ces deux domaines de la santé, a-t-on noté. L’objectif du programme Developer Student Club de Google est de trouver une solution à un programme local en utilisant des outils technologiques ; ce qui permettra aux étudiants d’acquérir de nouvelles compétences, de développer les domaines technologiques et de se distinguer dans beaucoup de leurs segments, a-t-on indiqué.

Dans le cadre de ce programme international, les étudiants sont appelés à utiliser les ressources (données) de Google pour apprendre de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, la computation haute performance et le développement d’application Android entre autres, a-t-on indiqué. Selon M. Khelifi, ce type de programme permet de rapprocher les étudiants des technologies modernes, notamment celle de Google, de combler le vide entre la théorie et la pratique et de faciliter l'intégration des étudiants dans le monde professionnel à travers le développement de nombreuses compétences, le travail en équipe, la communication et la gestion des projets entre autres.

Les étudiants du club scientifique de l’ENSB de Constantine s’attellent actuellement à créer «une intelligence artificielle capable de déterminer le lien de causalité entre le médicament et l’effet indésirable et créer notre propre base de données des médicaments, effets indésirables et rapports d’imputabilité», a fait savoir M. Khelifi, précisant que l’objectif est de pouvoir obtenir le brevetage de ce projet.