Commentaire : Un pacte pour le renouveau économique

Une priorité inscrite à l’agenda de l’Exécutif et qui est dictée par l’impératif de renouer avec la croissance économique en se fixant les choix susceptibles de contribuer à remettre l’Algérie nouvelle sur la voie de la relance et de la modernité.

Le plan d’action du gouvernement, élaboré à partir de politiques sectorielles, vise ainsi à sortir le pays de la dépendance des hydrocarbures et à guider les pouvoirs publics dans leur démarche de diversification des sources de revenus en créant de la richesse et en encourageant les exportations hors hydrocarbures, tout en préservant les équilibres sociaux de l’Etat et en défendant le principe de solidarité nationale.

Un système de gouvernance économique fondé sur la dynamisation des activités productives dans les secteurs prioritaires, notamment l’industrie et l’agriculture. Pour ce faire, il s’agira d’assurer la cohérence des initiatives sectorielles et d’en favoriser la synergie pour pouvoir mettre en place les conditions de la relance et sortir du système rentier, les besoins de financement requis par le développement du pays ne devant plus dépendre de la seule dépense publique.

Dans cette optique, le gouvernement est appelé à asseoir de nouvelles règles de gouvernance et aller vers un modèle de relance en explorant de nouveaux leviers de développement. Une nouvelle approche articulée autour des grandes orientations stratégiques pour l’émergence d’une «nouvelle économie fondée sur l’innovation, la compétitivité, la qualité et le savoir», avait fait savoir le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Une vision axée sur les objectifs de la sécurité alimentaire, la diversification et l’efficacité énergétique, en misant sur le potentiel des énergies renouvelables, la transition numérique, et enfin la sécurité alimentaire, à travers la promotion de l’agriculture saharienne et le développement des investissements dans le secteur agricole.Toute une planification dont la faisabilité et l’efficience restent tributaires de réformes structurelles à tous les niveaux.

Conscient de ces enjeux, le gouvernement s’est engagé à créer les mécanismes et l’écosystème adéquats pour la concrétisation de la relance du développement et l’émergence d’une économie diversifiée et à croissance pérenne dans le cadre de cette perspective de «pacte pour une Algérie nouvelle».

Akila D.