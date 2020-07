Ministère de la défense nationale : Des structures baptisées des noms du Chahid Din Amhamed et du Moudjahid Zenati Bikat

A l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la fête du Recouvrement de la souveraineté nationale, et en exécution des instructions du Haut commandement de l'Armée nationale populaire de baptiser des structures et des sites relevant du ministère de la Défense nationale de noms des chouhada et moudjahidine de la Glorieuse Guerre de Révolution, le général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e Région militaire a supervisé, lundi 6 Juillet 2020, au niveau du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, une cérémonie lors de laquelle le dépôt sectoriel de carburant et le bataillon 601 de Radar de détection et contrôle ont été respectivement baptisés des noms du chahid Din Amhamed et du défunt moudjahid Zenati Bikat», souligne la même source.

A cette occasion, les familles respectives du chahid et du défunt moudjahid ont été honorées en présence d'officiers et de cadres de la Région, des autorités locales ainsi que des moudjahidine, conclut le communiqué.