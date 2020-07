APN : Clôture demain de la session parlementaire

«Le Bureau a fixé la date du 9 juillet en cours pour la clôture de la session parlementaire ordinaire 2019-2020, et ce après coordination avec le bureau du Conseil de la nation et concertation avec le Gouvernement, conformément aux dispositions de l`article 5 de la loi organique 12-16 portant organisation de l`APN et du Conseil de la Nation et leur relation fonctionnelle avec le Gouvernement.

La cérémonie de clôture devant se dérouler lors d'une séance protocolaire des députés dans le cadre du respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19», note le communiqué.

Avant l'entame des travaux, le président de l'APN a adressé ses vœux au peuple algérien à l'occasion du 58e anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse coïncidant cette année avec la récupération des restes mortuaires des 24 chouhada de la Résistance populaire, ajoute la source.

«Les restes mortuaires de ces héros sont de retour au pays et gardent encore leurs valeurs spirituelle et morale, outre leurs symboles de résistance et de sacrifice et ce afin d'être un flambeau inspirant des générations quant aux significations de l'héroïsme, de l'honneur et de la défense de l'Algérie», a soutenu M. Chenine.