Structures hospitalières de Bechar : Renforcement en encadrement et en équipements médicaux

«En matière de renforcement de l’encadrement médical spécialisé, nous avons pris acte de l’ouverture de 118 postes budgétaires par la wilaya et ce dans les différentes spécialités médicales dont 37 spécialités ont été pourvus à ce jour», a précisé à l’APS le président de la commission santé, hygiène et protection de l’environnement, Miloud Bendjima.

«Les besoins urgents de la wilaya en spécialistes médicaux, nécessaires à une prise en charge de qualité des malades et les différentes pathologies dans la région, concernent la chirurgie-générale, Six spécialistes en orthopédie, huit en gynécologue obstétricien, dix-huit en pédiatrie, huit en radiologie-cancéreuse, huit également en chimiothérapie et dix réanimateurs», a-t-il expliqué lors de son intervention durant les travaux de cette session.

«S’agissant d’équipements médicaux, nous suggérons la dotation de l’ensemble des grandes structures hospitalières de la wilaya en scanners et de personnels spécialisés dans l’entretien et la maintenance de ces équipements dont les fréquentes pannes causent de nombreux aléas tant aux malades qu’aux praticiens de la santé publiques, de même qu’elles enfreins toutes qualité de soins dans ces mêmes structures hospitalières», a-t-il affirmé.

«Dans le domaine des infrastructures hospitalières, l’APW, souhaite la mise en service à court terme des hôpitaux de 60 lits chacun des chefs lieux de daïras de Béni-Ounif (100 km au nord de Bechar) et de celui de Kerzaz (350 km au sud de Bechar), la création d’un véritable service d’aide médicale d’urgente (SAMU), au lieu et place le service des urgences médicales et chirurgicales (UMC), de l’hôpital Tourabi-Boudjemaa, d’une capacité de 240 lits, et qui n’arrivent plus à faire face à la demande, comme on constate actuellement avec la pandémie du coronavirus (Covid-19)», a indiqué pour sa part le président de l’APW, Lahcen Lakehal.

«Nous avons recommandé aussi l’extension et le renforcement des UMC, de l’hôpital «mère-enfant» Mohamed-Boudiaf, du quartier Debdeba également à Bechar, l’extension de la salle de soins de la localité de Ouakda (5 km au nord de Bechar), en une polyclinique pour faire face aux préoccupations de la population de cette localité en matière de santé ,l’inscription et la réalisation d’une nouvelle polyclinique au quartier de Bechar-Djedid au lieu et place l’actuelle polyclinique qui n’arrive plus à répondre aux exigences de soins des habitants de ce quartier dont le nombre dépasse les 60.000 âmes», selon le président de la commission santé, hygiène et protection de l’environnement de l’APW.

«Il faut reconnaitre que la crise sanitaire du Covid-19, a permis de mettre la lumière sur les insuffisances dans la prise en charge des malades ,notamment ceux des régions éloignées de la wilaya, à ce titre nous avons recommander l’inscription et la réalisation d’un hôpital de 60 lits à Tabelbella, chef-lieu de daïra située à 383 km à l’extrême sud du chef-lieu de wilaya», selon M.Miloud Bendjima.

«La crise sanitaire que traverse actuellement la wilaya et qui a enregistré en une semaine une trentaine de décès pour cause de différentes pathologies, exige l’intensification des efforts de chacun, dans l’unique but du développement et modernisation du secteur de la santé à travers la wilaya, qui fait l’objet de critique tant de la part des professionnels de la santé, que les citoyens», ont souligné les membres de l’APW.

Le renforcement du dispositif actuel de prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), doit être une priorité pour que nous puissions faire face à la propagation de cette pandémie, et ce à travers la révision de ce dispositif, par la création d’un véritable hôpital dédié aux maladies infectieuses, immunitaires et tropicales de par la proximité de la wilaya de plusieurs frontières africaines et maghrébines.

Pour les membres de l’APW, l’établissement public hospitalier (EPH), plus connu localement sous la dénomination de» l’ancien hôpital», d’une capacité de 200 lits, est tout indiqué pour la création de cette structure, à cause de sa situation géographique et de ses structures adaptés à ce genre d’activités médicales.

«Des crédits financiers supplémentaires doivent être consacré à la création des services spécialisés au sein de cet hôpital, notamment la création de service de tri des personnes suspectées d’être atteintes du coronavirus et ceux d’hospitalisation, pour mettre un terme aux insuffisances enregistré au niveau du centre de prise en charge des toxicomanes, qui ne dispose que d’une capacité de 30 lits, pour les personnes atteintes de ce virus» recommandent les mêmes élus.

«Le renforcement en moyens (Respirateurs artificiels) des hôpitaux de la région, notamment celui de Tourabi Boudjemaa, où sont actuellement hospitalisés les malades du coronavirus, l’allocation de nouveaux crédits financiers pour faire face à cette pandémie, le renforcement du dispositif sécuritaire dans les hôpitaux, pour faire face aux actes de vandalisme dont a été victime ces structures de santé et la modernisation du segment restauration des hôpitaux», ont été d’autres propositions des élus de l’APW de Béchar.