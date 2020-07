Augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19 : Des professionnels de la santé tirent la sonnette d’alarme

Pour le Dr Noureddine Lamdjadani de l'hôpital Nefissa-Hamoud (ex-Parnet) d’Hussein-Dey, la situation épidémiologique est devenue inconfortable ces derniers temps et le nombre de lits dans les hôpitaux ne suffit plus pour recevoir tous les patients. «Il est nécessaire d’utiliser les établissements d’autres secteurs et les transformer en hôpitaux temporaires, comme cela a été fait dans plusieurs pays», suggère-t-il dans une déclaration à El Moudjahid.

Il appelle également à renforcer les capacités financières et humaines des établissements de proximité pour mener des enquêtes épidémiologiques sur le terrain en vue de maîtriser l’épidémie à son début, avant que la situation ne s'aggrave. Le Dr Lamdjadani soutient que le problème de prise en charge, qui est toujours posé, a trait au manque de réactifs de diagnostic PCR qui confirme avec précision la présence ou non du virus. «Le laboratoire Pasteur, qui est seul à disposer de cet équipement, n’arrive pas à répondre au grand nombre de demandes d'analyses, malgré l'ouverture d’une annexe au CHU Mustapha-Pacha, seul hôpital de la capitale à avoir bénéficié d'un laboratoire spécialisé», explique-t-il, affirmant que les simples analyses effectuées par les cliniques ne diagnostiquent pas les infections, mais confirment plutôt la présence de certains virus démontrés par les anticorps produits par l’organisme. Pour sa part, le Dr Boudjemaâ Ait Ouras, chef du département prévention à la direction de la Santé de la wilaya d'Alger, relève l’importance de la prévention, seul moyen de stopper l'épidémie. «La lutte contre la Covid-19 n'est pas de la seule responsabilité des services de santé. Les équipes médicales sont épuisées et ne peuvent plus supporter davantage de pression», déclare-t-il, rappelant qu’elles ont d'autres tâches à assurer, tels le suivi d'autres maladies, les opérations chirurgicales, la prise en charge des cas urgents des accidents de la route, de travail et autres.

De son côté, le président de l'Union nationale de santé publique met en garde contre une éventuelle aggravation de la situation épidémiologique d’ici la fin de ce mois, en cas de non-respect des règles de prévention. A ce propos, le Dr Lakhal juge nécessaire de mettre en œuvre des mesures «strictes» et «dissuasives» contre les contrevenants aux règles de prévention, et explique la hausse inquiétante des cas confirmés par le refus de nombreux citoyens de respecter la distanciation physique, d'éviter les rassemblements et de porter le masque. «Il s'agit de comportements irresponsables dont les catégories vulnérables payent le prix», regrette-t-il.

Ce dernier estime qu’il est indispensable aujourd’hui, vu la courbe ascendante des cas enregistrés quotidiennement, que les autorités publiques adoptent une position ferme pour endiguer l’épidémie, avant d’appeler les directions de santé des autres wilayas à prendre les décisions qui s’imposent face à l'évolution de la situation épidémiologique au niveau local. «Il est important de restreindre la circulation des transports, d’interdire les fêtes et mariages en raison des risques qui en découlent, notamment la transmission de l'infection virale d'une personne infectée à un grand nombre de personnes et à des familles entières, ce qui provoque la propagation de la maladie dans certaines wilayas», soutient le Dr Lakhal. Le praticien s’inquiète de la détérioration de la situation sanitaire, qui risque d’imposer un confinement total ciblé, notamment dans les wilayas qui enregistrent une propagation importante de l’épidémie, à l’instar d’Alger, Blida, Sétif, Constantine et Oran.

Salima Ettouahria