Commission de suivi de la pandémie à Sétif : Veiller au strict respect des mesures de prévention

Une décision d’autant plus importante qu’elle cible les foyers de contamination avérée dans 18 communes, pour la grande partie implantée au centre et au sud de cette wilaya. Dans ces communes, le non-respect des mesures de prévention était criant, auquel s'ajoute l'absence de civisme du citoyen, notamment les jeunes qui ont fait preuve d’indifférence à l’endroit de tous les gestes barrières, tentant même de faire accroire qu’il n’y a pas de coronavirus.

Dans les 24 communes montagneuses du nord de la wilaya, la prudence et la vigilance ont prévalu et aucun cas de coronavirus n’a été enregistré grâce, entre autres, à des dispositifs fondés sur des valeurs ancestrales qui ont été mis en œuvre partout dans les villages, même les plus éloignés, dans une dynamique impulsée par le civisme et la discipline.

Des décisions qui s’inspirent fortement des propositions faites lors de la dernière réunion de la commission de wilaya élargie de suivi et de prise en charge de cette pandémie, à l’issue de laquelle un constat rigoureux a été dressé par le wali Mohamed Belkateb et l’ensemble des présents.

Ainsi, les membres de cette commission ont établi la nécessité d’agir sur les foyers de contamination et de mettre davantage de rigueur dans l’application des mesures de prévention.

Le Pr Mahnane Abbes indique que «le reconfinement partiel est une bonne chose et les règles de jeu doivent être respectées scrupuleusement en veillant strictement au respect de ces mesures. Il faut que la radio locale explique les effets d’une telle mesure pour briser la chaîne de contamination. Il faut éviter les regroupements et ainsi nous pourrons agir avec beaucoup plus d’efficacité sur le volet inhérent aux enquêtes épidémiologiques».

