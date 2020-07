Les Personnels de santé de plus en plus touchés par le Coronavirus : Rappel du strict respect des mesures de prévention

26 décès et plus de 1.500 cas de contamination par le coronavirus ont été enregistrés parmi le personnel médical et paramédical depuis l’apparition de l’épidémie en Algérie. Un état des lieux qui a poussé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à insister sur l’impératif d’une application rigoureuse des mesures de protection en milieu hospitalier.

