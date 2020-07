Moudjahidine - Solidarité nationale : Ancrer l’esprit nationaliste dans les nouvelles générations

Lors de sa visite à l’Etablissement pour enfants assistés (EEA) d’El Biar, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, M. Zitouni a souligné l’importance du travail complémentaire et coordonné entre les différents secteurs pour la transmission du message des chouhada, en veillant à faire connaître les différentes étapes historiques de l’Algérie, précisant qu’un projet d’accord sera signé «prochainement» entre son département et celui de la Solidarité nationale portant sur plusieurs domaines, notamment ceux visant à développer l’esprit nationaliste chez les nouvelles générations.

Il a affirmé, dans ce sens, que plus de 10 millions d'exemplaires du livre Amdjad el Djazaïr (1830-1962) [Gloires de l’Algérie (1830-1962)] ont été distribués aux enfants au niveau des établissements scolaires et culturels, notant qu’il s’agit d’une série historique et culturelle publiée par le ministère des Moudjahidine, et ce de par la distribution de 1,5 million d’exemplaires de la Proclamation du 1er Novembre et 1,5 million d’exemplaires de l’hymne national.

Insistant sur l’importance de transmettre le message des chouhada aux générations montantes, le ministre a rappelé «le travail important» engagé par son département dans ce sens en coordination avec les différents départements ministériels, à travers la conclusion d’accords, l’organisation de rencontres et la distribution de livres sur la mémoire nationale.

De son côté Mme Krikou a souligné la nécessité de la coordination entre les secteurs de la Solidarité nationale et des Moudjahidine, en fournissant aux centres pour enfants des films historiques et des dessins animés sur des thèmes historiques, afin de promouvoir le patriotisme auprès des enfants des établissements spécialisés. Par ailleurs, la ministre a rappelé que cette visite sur le terrain s’inscrit dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'Independence et de la Jeunesse, mettant l’accent sur le rôle de la femme algérienne à travers les différentes étapes de l’histoire, que ce soit dans le combat et la lutte pour l’indépendance du pays ou dans la construction et l’édification avec fidélité et dévouement.

Cette visite marquée par la distinction symbolique de plusieurs moudjahidate qui avaient combattu durant la guerre de Libération et infirmières qui contribuent à la lutte contre coronavirus, se veut «un geste de reconnaissance» aux combats de la femme algérienne dans les différents domaines, a estimé la ministre.

A l'entame de cette visite, la délégation ministérielle s'est rendue au Carré des martyrs au cimetière d’El Alia pour se recueillir à la mémoire des chouhada de la guerre de Libération et se rappeler leurs sacrifices pour le recouvrement de la souveraineté nationale.