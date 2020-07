Talai El Houriyat : Appel à la dissolution de l’APN

Il a indiqué que la révision de la Constitution doit s’accompagner de la révision de la loi organique sur le régime électoral et la dissolution de l’Assemblée populaire nationale.

Au titre des droits fondamentaux et des libertés publiques, Saadi a plaidé pour une moralisation de la vie politique passant par la suppression des privilèges de juridiction et la limitation de l’immunité parlementaire. Concernant la séparation des pouvoirs, le président par intérim de Talai El Houriyat a insisté sur le rétablissement de la fonction du chef du gouvernement et du Conseil du gouvernement et un partage des attributions au sein de l’exécutif pour limiter les prérogatives du président de la République. «Le gouvernement doit obligatoirement émaner de la majorité parlementaire», insiste-t-il. Abdelkader Saadi a fait part de la nécessité de renforcer les pouvoirs du Parlement en matière d’initiative législative et de contrôle de l’exécutif et propose la suppression du Conseil de la nation.

Saadi appelle au renforcement des prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature et à la constitutionnalisation de l’Autorité nationale indépendante des élections organisant l’ensemble du processus électoral. Saadi regrette la grande implication de certains membres du comité d’experts dans une opération de promotion et de marketing pour un document censé n’être qu’une simple plate-forme de réflexion. Il estime que le timing de présentation de l’avant-projet de révision constitutionnelle est inadéquat dans un contexte de crise sanitaire et qu'il faudrait plus de temps pour que le projet soit plus consensuel».

Abdelkader Saadi a appelé à introduire dans le préambule une référence à la Proclamation du 1er Novembre en tant qu’acte fondateur de la nation qui traduit la volonté du peuple et à consacrer l’impartialité de l’administration en ce qui concerne la création de partis.

Sami Kaïdi