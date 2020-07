Récupération des restes mortuaires des martyrs : Le Conseil de la nation exprime sa gratitude et ses remerciements au Président Tebboune

«Le bureau du Conseil de la nation tient à exprimer au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et à travers sa personne, à l'ensemble de la Nation algérienne tout entière, sa profonde gratitude et lui exprimer ses remerciements les plus sincères pour le noble parrainage qu'il a accordé aux démarches ayant abouti à cette restitution qui demeurera vivace dans les esprits des générations futures», lit-on dans le communiqué. «A l'occasion du 58e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la fête de la jeunesse, le bureau du Conseil de la nation, présidé par M. Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, se recueille à la mémoire des valeureux martyrs de l'Algérie, et adresse à cette occasion, ses vœux les plus chaleureux à l'ensemble des citoyennes et des citoyens», ajoute la même source.

Le bureau du Conseil de la nation félicite également le peuple algérien pour la récupération des restes mortuaires de 24 martyrs parmi les leaders de la résistance populaire contre le colonialisme français, après avoir été détenus arbitrairement pendant plus de 170 ans au musée de l'Homme à Paris (France). Par ailleurs, la clôture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation 2019/2020 est prévue jeudi 9 juillet 2020 à 9h30 au siège du Conseil. Le bureau du Conseil rappelle que les participants à cette cérémonie de clôture doivent se conformer aux règles de protection contre la Covid-19.