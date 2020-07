MSP : «Le régime parlementaire est le mieux indiqué»

S’agissant de l’intervention de l’armée en dehors des frontières, le président du MSP explique que le parti a toujours exigé «que l’Algérie ne soit pas absente des transformations géopolitiques dans la région, notamment à ses frontières».

Il ajoute que l’engagement de l’ANP pour participer aux efforts de maintien de la paix aux niveaux régional et international devrait être lié à l’approbation des deux-tiers du Parlement, ce qui veut dire que «l’ANP sera mandatée par le peuple». Le président du MSP regrette que la composition du Comité d'experts chargé de formuler des propositions sur la révision de la Constitution ne soit pas représentatif.

Makri fait savoir que «les positions du MSP et ses propositions à propos de l’amendement convergent avec les autres formations politiques et associations de la société civile ayant participé aux débat sur ce projet».

Il estime «périlleux et dommageable l'alignement du Comité d’experts sur les positions de certaines parties minoritaires qui n’ont pas adhéré au processus de changement ni participé aux débats sur la mouture de la Constitution».

Le président du MSP estime que «l’adoption du régime parlementaire serait convenable pour l’Algérie en cette phase de transition».

Le conférencier formule des critiques sur la mouture qui ne détaille pas la nature du système politique car il garde «la forme hybride qui ne correspond à aucune forme de système connu dans le monde».

Il ajoute que «ce projet écarte la majorité de la gouvernance. Le fait que le chef du gouvernement ne soit pas issu de la majorité contredit le sens de la démocratie représentative et d’ajouter que sa désignation devait incarner les deux légitimités, parlementaire et présidentielle».

Le MSP annonce que «l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs sont des garanties de la stabilité des contre-pouvoirs et la consolidation des fondements de la bonne gouvernance».

Makri propose d’approfondir le champ d’action de l’opposition au sein du Parlement «afin de lui permettre d’exercer son rôle de contrôle.

«Ces mesures permettent à l’opposition d'évaluer les actions du gouvernement et de favoriser la responsabilisation et la transparence», dit-il.

S’agissant de la question linguistique, le MSP estime qu’il faut inscrire dans la Constitution, l’arabe et le tamazight comme deux sœurs ayant un prolongement historique commun.

Le parti propose la généralisation de la langue arabe en tant que langue nationale et officielle au sein des institutions et sur les documents officiels, considérant la langue française comme «médium de domination et d’hégémonie culturelle».

Le MSP souhaite l’interdiction de son usage au sein des institutions et sur les documents officiels et «la promotion de langues vivantes dans les médias officiels».

Le parti propose que la charia soit un fondement de la législation et d’inscrire la Déclaration du 1er Novembre 1954 dans un article de la Constitution qui ne peut faire l’objet d’une révision.

Tahar Kaïdi