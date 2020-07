Essaid Belkalem, ancien international : «Je n’ai que 32 ans, je peux encore beaucoup apporter»

A l’arrêt depuis près de deux ans, l’ancien stoppeur des Verts s’entraînait avec les Canaris depuis le mois de décembre dernier. Des négociations en vue de le faire signer seraient entreprises en interne. Avec sa franchise habituelle et la lucidité qu’on lui connaît, l’ancien joueur de Watford nous a éclairés sur la question que nombre de supporters des Canaris se posent légitimement.

Votre nom a circulé ces derniers temps à la JSK. Selon certaines informations, vous serez de retour; qu’en est-il au juste ?

C’est vrai qu’on en parle depuis un certain temps déjà. Mais pour le moment, je vous assure qu’il n’y a rien d’officiel.

Mais concrètement, votre retour est-il envisageable ?

Oui, oui. Tout est possible. Je dis seulement que, contrairement, à ce qui se dit ça et là, rien n’est encore officiel. Tu me connais, je n’aime pas avancer quelque chose sans en être certain. Dans le football tout arrive vite. Donc, tant que je n’ai pas signé, je ne peux jurer de rien.

Avez-vous au moins évoqué votre retour avec les dirigeants ?

Disons qu’il y a une volonté mutuelle pour le moment. Le président et le staff sont favorables. De mon côté, la JSK, c’est chez moi. On attend d’évoquer le sujet en profondeur et essayer de trouver un accord. On verra bien.

Vous vous êtes entrainé avec le groupe durant plusieurs mois, avant le confinement, on peut dire que vous êtes un membre à part entière de l’équipe ?

On peut le dire ainsi. J’avais besoin de m’entraîner avec une équipe pour entretenir la forme. La JSK, c’est chez moi. J’avais demandé la permission. Le président et le coach m’ont dit que j’étais le bienvenu. Je l’es en remercie d’ailleurs. Comme je connaissais déjà la plupart des joueurs, je me suis vite intégré. Franchement, m’entraîner avec la JSK était un réel plaisir. Ça m’a beaucoup aidé. Les supporters se montrent circonspects quant à votre retour. Ils se demandent en effet que pouvez-vous apporter à l’équipe alors que cela fait deux ans que vous êtes à l’arrêt. C’est légitime. Les supporters de la JSK sont des connaisseurs et veulent toujours le meilleur pour leur club. C’est normal qu’ils se posent des questions. Après, pour répondre à votre question, je vous dirai que je n’ai que 32 ans. Je peux encore jouer et apporter mon expérience. En toute modestie, avec une bonne préparation et des matches dans les jambes, je jouerai sans problème.

Dites-nous sincèrement, votre retour finira-t-il par ce concrétiser ?

J’attends de voir. Ça ne sert à rien de griller les étapes. Comme je l’ai dit, il y a une volonté de part et d’autre. On a convenus d’évoquer ça au moment opportun. Après, si ça doit se faire, ça se fera. Sinon, on ne peut pas forcer le destin.

Entretien réalisé par Amar B.