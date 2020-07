GRAND ANGLE : Hypocrisie

L’on peut légitimement se demander ce que décideront les quinze membres de l’organe exécutif des Nations unies, alors qu’à titre d’exemple, la nomination du successeur du diplomate libanais est bloquée par des membres du Conseil, et que d’autres sont pleinement impliqués dans la dégradation de la situation en Libye, entravant à ce jour toute perspective d’un règlement politique du conflit. Est-ce pour se donner bonne conscience que la question de la Libye a été programmée ? Peut-être. Mais il est pour le moins difficile pour les membres du Conseil de se dédouaner de ce qui se passe en Libye. Leur responsabilité est engagée et l’Histoire retiendra le rôle que le Conseil de sécurité a joué dans le conflit libyen et le chaos dans lequel est plongée la Libye depuis 2011. Brisant le silence dans lequel il s’était confiné depuis sa démission en mars, l’ex-envoyé spécial de l’ONU pour la Libye a dit lors d’un entretien avec le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) avoir été «poignardé dans le dos par la plupart des membres du Conseil de sécurité». Ses efforts en vue d’amener les protagonistes libyens à accepter la solution politique ont failli aboutir, n’était le double jeu des puissances qui avaient tout intérêt à ce que le processus de paix engagé sous l’égide de l’ONU déraille. L’attaque de Khalifa Haftar contre Tripoli le 4 avril 2019 avait été le coup de grâce porté à la médiation onusienne. Or, cette attaque avait bénéficié du soutien de plusieurs grandes puissances. Ce qui fera dire à Ghassan Salamé que «c’est là que vous comprenez ( …) que l’hypocrisie de ces pays a atteint, à ce stade, des limites qui rendent votre travail très problématique». Impuissant face à cette situation, il finira par rendre le tablier au mois de mars 2020 en invoquant des «raisons de santé». De son expérience en Libye, il tirera un enseignement majeur. «Le système international en place est complètement déréglé, s’agissant notamment de l’ingérence militaire directe dans des conflits locaux», a-t-il compris. Et de d’ajouter que «c’est désormais un monde où des dirigeants de pays importants n’ont plus aucun scrupule». Mais le pire est que cela ne va pas changer de sitôt.

Nadia K.