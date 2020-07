La Chine 107e adhérent au Traité sur le Commerce des Armes : Multilatéralisme et contrôle des armements

Pékin qui a annoncé ses intentions en septembre 2019, devient ainsi le 107e pays à adhérer au pacte, approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013. Alors que la tension est à son paroxysme entre Pékin et Washington, le diplomate chinois auprès de l’ONU a saisi cette occasion pour fustiger l’attitude de Washington en la qualifiant «d’actes d'unilatéralisme et d'intimidation».

Pour rappel, le président américain Barack Obama l'a alors signé, mais la National Rifle Association, l’hyperpuissante association pour la liberté du port d’armes aux Etats-Unis, s'y est opposé et n'a jamais été ratifié par Washington.

Trump avait déclaré en avril de cette année qu'il avait l'intention de révoquer le statut des États-Unis en tant que signataire. En juillet 2019, les États-Unis ont déclaré au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu’ils n'avaient pas l'intention de devenir partie prenante du traité et qu'il n'avait aucune obligation légale depuis sa signature en 2013.

Pour le responsable chinois, cette adhésion éillustre la détermination et la sincérité de la Chine à maintenir un régime international de maîtrise des armements, à soutenir le multilatéralisme et à forger une communauté avec un avenir commun pour l'humanité». Selon le communiqué, la Chine ne permet l'exportation d'armes qu'à des Etats souverains et non à des acteurs non étatiques.

En vertu de la procédure induite par le Traité, le TCA s'appliquera à la Chine au terme d'une période de 90 jours.

La Chine est le deuxième fabricant d'armes de la planète et le cinquième exportateur mondial entre 2014 et 2018, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. L'adhésion à ce traité approuvée le 20 juin dernier par le principal organe législatif chinois est une décision particulièrement politique.

Alors que le Parti communiste chinois est critiqué de toutes parts pour sa gestion de la crise du coronavirus, Pékin veut désormais à tout prix redorer son blason sur la scène internationale, et ce, d'autant plus que le pays est désormais pointé du doigt pour son hégémonisme économique.

L'accord prévoit que chaque pays signataire évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, d'être détournées au profit d'organisations criminelles ou encore pour violer les droits de l'homme. Sur le terrain, la réalité demeure tout autre…

M. T.