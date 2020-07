Entretien avec l’humoriste Mohamed le suédois

Drôle, créatif, imaginatif mais surtout observateur de ce qui l’entoure. C’est d’ailleurs sa plus grande source d’inspiration dans ses spectacles, notamment pour sa série "Famille de Ouf " qui représente, selon son maitre d’œuvre, un tableau représentatif de la famille maghrébine de manière globale, et algérienne de manière particulière. Lumière sur le parcours du talentueux Mohamed le Suédois.

Vous avez commencé avec des vidéos sur les réseaux sociaux. Comment vous est venue l’idée de créer "Famille de Ouf", qui symbolise une famille d’immigrés algériens ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire ou penser, j’ai fait 5 années de scène avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Ceci dit, il faut avouer que ces années m’ont permis de me faire connaitre auprès d’un plus large public.

Quelles ont été vos inspirations principales pour écrire "Famille de Ouf" ?

Ma famille ! « Famille de ouf » est née à 50% de mon vécu au sein de ma propre famille.

Vous dressez une image loufoque des femmes maghrébines à travers "Samia". Ce personnage phare de "Famille de ouf » est-il réel ou est-ce le fruit de votre imagination ?

On connait tous une Samia dans notre entourage. Il est vrai que j'en rajoute un peu pour rendre le personnage plus drôle.

À ce propos, vous n’avez pas eu peur de la réaction des femmes ?

Absolument pas ! Je trouve que les femmes réagissent très bien à ces sketches car, au fond, je pense que hommes et femmes, nous sommes tous «Samia» quelque part.

Certaines s’y identifient alors ?

Oh que oui ! Y en a qui le disent clairement, elles se reconnaissent complètement à travers le personnage.

En plus de Samia, "Famille de ouf" compte 4 autres personnages. Est-ce difficile de tous les incarner?

Pas du tout, quand on est passionné et qu'on aime refaire les gens !

Cela se rapproche drôlement de la schizophrénie. Votre entourage vous l’a déjà dit ?

Très souvent. Je trouve ça très drôle d'ailleurs ! La schizophrénie est la maladie, l'humour en est le remède.

Après le monde virtuel, vous vous êtes produit dans des salles de spectacle et théâtres.

Comment s’est faite la transition ? Avez-vous reçu une quelconque aide ?

Je n'ai malheureusement reçu l'aide de personne car ça reste un métier très fermé et très pistonné. Tout ce que j'ai monté, à ce jour, est le fruit d’effort et d’engagement personnel.

C’était difficile …

Comme dans tous les corps de métier, il y a des hauts et des bas mais avec la foi, le courage et la passion rien ne nous arrête.

Quel était votre d’âme avant votre premier spectacle et quel était votre sentiment face à votre public ?

Trac, trac et encore trac …

S’en est suivi une salle archicomble à l’Olympia !

L'Olympia a été le plus beau jour de ma vie, la plus grande de mes fiertés mais aussi celle de mes parents.

Après à guichet fermé au Théâtre National d’Alger, dans votre pays d’origine... Votre sentiment ?

Même sentiment qu’à l'Olympia ! Me retrouver sur les planches du Théâtre national d’Alger où les plus grands artistes algériens sont passés fût un deuxième Olympia pour moi. Une grande fierté.

Pensiez-vous arriver à un tel succès un jour ?

Non… On ne s'imagine jamais avoir un si grand succès, même si on travaille dur.

Maintenant que vous êtes célèbre, comment gérez-vous votre succès ?

Je ne me considère pas comme quelqu'un de célèbre, je suis simplement une personne comme les autres qui essaie de faire rire et de vivre de son métier.

Tout de même ! Quel bilan faites-vous aujourd’hui ?

J'ai beaucoup appris de mes erreurs, mais j’ai surtout appris aussi que l’on n'était jamais mieux servi que par soi-même !

Comment avez-vous vécu le confinement ?

Ça reste une situation inédite pour tous !

Pour tout vous dire, j’ai très bien vécu le confinement. Cela m’a permis d'être beaucoup plus productif, d'écrire et de travailler sur plein de nouveaux projets.

Cela a engendré un gel total des activités culturelles, sportives…, les votres aussi par conséquent. Vous préparez l’après ?

Effectivement toutes mes dates de spectacles ont été annulées ! Je m'occupe en travaillant sur un nouveau spectacle.

Vous aviez annoncé faire un film pour "Famille de ouf", où en est ce projet ?

Malheureusement, avec la conjoncture actuelle le film est en stand-by total.

Vous allez incarner tous les personnages seul ou comptez faire un casting ?

Les personnages principaux seront joués par moi-même, mais évidemment je ferai appel à un casting pour des intervenants et figurants.

Les lieux du tournage ont été choisis ou pas encore ?

Ils ne sont pas encore définis mais j'avais pensé à l’Algérie, les États-Unis et la France.

Avec plus de 252.000 followers sur facebook, pensez-vous être un influenceur ?

Je ne me considère pas comme un influenceur. Tout simplement un humoriste qui fait rire la Toile et qui apporte de la joie dans la vie des gens.

Un dernier mot pour vos fans…

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici depuis le tout début. Merci du fond du cœur ! Je ne m’arrêterais pas tant que vous êtes derrière…

Entretien réalisée par

Sihem Oubraham