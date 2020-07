Bourse d'Alger : Deux nouvelles demandes d’introduction

Il s’agit de deux PME (petites et moyennes entreprises) qui ont déposé officiellement des demandes de visa de la Cosob (Autorité de régulation du marché financier) afin de faire leurs entrées à la place d’Alger qui avait ouvert un compartiment dédié exclusivement à ce type d’entreprises en 2012, selon M. Berrah. La première demande concerne une société activant dans le secteur agro-alimentaire qui aspire à procéder à une levée de fonds de l’ordre d’un milliard de dinars. Déposée par une PME activant dans le domaine du tourisme, la deuxième demande porte sur une opération d’émission des titres participatifs pour un montant global de 10 milliards de dinars, sur une période de trois ans en une ou plusieurs fois, selon le besoin. En 2019, la Cosob avait lancé une enquête dans l’objectif d’identifier les PME éligibles à l’introduction en Bourse. Ce travail a débouché sur l’identification d’une dizaine d’entreprises dont «une bonne part d’entre elles ont officiellement manifesté leur intention d'entamer leur processus d’introduction en bourse», affirme M. Berrah. S’agissant du marché principal de la Bourse d’ Alger, il devrait lui aussi, être alimenté par de nouvelles introductions parmi «les sociétés performantes qui contribueraient à la profondeur et la liquidité de notre marché». En effet, trois sociétés devraient finaliser leurs processus d’introduction en Bourse, lancés déjà en 2019 et 2018. Ces sociétés activent dans les secteurs de l’agroalimentaire, destravaux publics et la fabrication d’équipements industriels.

La Cosob souhaite relancer le processus d’introduction en bourse des sociétés publiques

En outre, M. Berrah a affiché son souhait de lever le gel sur le processus d’introduction en bourse de à huit sociétés publiques, ce qui «donnera plus de crédibilité au marché financier algérien». Pour rappel, le Conseil des participations de l’Etat (CPE) avait donné, en 2013, son aval pour l’ouverture ou l’augmentation du capital social à travers la Bourse, à la banque CPA, aux trois cimenteries relevant du groupe GICA, à la compagnie d'assurance CAAR, à Cosider Carrières (filiale du groupe Cosider), à l'entreprise Hydro-aménagement et à l'opérateur historique de téléphonie mobile, Mobilis. Cependant, aucune de ces entreprises n'a rejoint la Bourse d'Alger à ce jour. Evoquant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le processus d’introduction en bourse, M. Berrah a assuré que la Cosob envisage d’assouplir «exceptionnellement» ces conditions en prenons en considération la baisse des chiffres d’affaires des entreprises en 2020 en raison de la crise sanitaire.

«Pour être admise à la Bourse d’Alger, la société doit avoir réalisé des bénéfices durant l’exercice précédant sa demande d’admission. Mais pour l’année 2020, nous allons mettre en place une dérogation pour que la crise sanitaire ne soit pas un frein pour l’introduction en bourse, à condition que la baisse du chiffre d’affaires soit liée directement à la pandémie et pas à d’autres raisons», a déclaré le premier responsable de la Cosob.

Par ailleurs, M. Berrah a assuré que le travail d’implantation de la finance islamique et de ses instruments «suit son cours». Dans ce sens, il explique qu’en attendant la mise en place d’un cadre juridique approprié, la place d’Alger a développé des structures et des montages permettant l’émission de produits conformes à la Charia. Cette approche opérationnelle a été confortée par la mise en place récemment, au niveau du Haut Conseil Islamique (HCI), d’une structure composée notamment d’experts dans la finance islamique, ou dans ce qu'on appelle «fiqh el-moamalat», en vue de se prononcer sur la conformité des produits financier par rapport à la Charia, a-t-il relevé. Ainsi, «certains produits de la finance alternative peuvent être mis en place aisément sur le marché sans soulever la contrainte liée de l’absence d’ancrage juridique, souvent évoquée pour la non commercialisation de ce genre de produits». Il s’agit de titres participatifs dont la rémunération est basée sur un rendement espéré, précise M. Berrah soulignant que la mise en place de ce produit qui n’offre aucun intérêt fixe, a connu un succès et un engouement sur les marchés où il a été mis en place. Interrogé sur une éventuelle ouverture du marché financier aux investisseurs non-résidents, en vue de leur permettre de réaliser des investissements en portefeuille, M. Berrah a estimé que ce moyen est «judicieux» pour faire connaitre le marché algérien à l’international.

«Beaucoup de marchés, notamment dans des pays similaires au nôtre, se sont développés grâce à la contribution des investisseurs non-résidents qui apportent, non seulement du capital, mais également un savoir-faire dans la gestion du portefeuille, permettant ainsi d’élever le niveau de professionnalisme auprès des intermédiaires financiers de notre marché», a-t-il noté.

Cependant, cette ouverture doit être accompagnée par «un minimum de règles fixées tels que le taux maximum de titres qu’un investisseur peut en détenir dans le capital d’une société cotée ou de la durée de détention des titres avant la sortie du capital», selon M. Berrah, ajoutant que l’Algérie pourrait bénéficier des différentes expériences des pays du Maghreb en matière de politique d’attractivité des IDE sur le marché boursier, en s’inspirant des différentes réformes entamées dans chaque pays. Concernant l’implémentation des plate-formes informatiques à la Bourse d’Alger, M. Berrah a fait savoir que ce projet, mené par le consortium espagnol BME-AFI, dans l’objectif d’automatiser les systèmes d’information des institutions du marché financier (SGBV, COSOB, et Algérie clearing), est actuellement «en phase de test». Malgré le retard accumulé en raison de «facteurs indépendants au projet», les équipements informatiques prévus d’être livrés début 2019 ont été livrés à la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGVB) au mois d’octobre 2019, rappelle M. Berrah.

Startups : le financement participatif bientôt opérationnel

Le dispositif du financement participatif (crowdfunding), qui permet la collecte de fonds au profit des startups via des plateformes internet, devrait être opérationnel à partir du dernier trimestre 2020, a indiqué le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah. La Cosob prépare, en effet, un règlement précisant les conditions d’agrément et d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif (CIP) qui prendront en charge la création et la gestion, sur internet, de plateformes de placement de fonds du grand public, dans des projets d’investissement participatif. Institué en vertu de l’article 45 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2020, le statut de CIP est conféré aux sociétés commerciales créées et dédiées exclusivement à cette activité, aux Intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) ainsi qu’aux sociétés de gestion de fonds d’investissement (SGFI). Selon les termes de ce règlement, en cours de finalisation, le statut de CIP est accordé après examen par la Cosob, sur dossier comprenant notamment une présentation de l’activité prévue, y compris le modèle d’investissement, la fourchette prévisionnelle des montants de levée de fonds, la procédure de sélection de projets et les diligences à réaliser, la procédure de valorisation, la politique de suivi de l’activité des émetteurs ainsi que les modalités de rémunération du CIP, explique M. Berrah.

Le projet de règlement prévoit également d’exiger un certain nombre d’informations qui devront être publiées sur le site de la plateforme et notamment l’obligation de disposer des compétences techniques nécessaires à ce type d’activité, respecter les règles de déontologie indispensables à l’installation d’un climat de confiance et présenter une information claire et exhaustive sur les projets proposés et sur les risques auxquels l’investisseur est exposé.

A ces conditions d’accès à l’exercice de l’activité, s’ajoutent les règles de bonne conduite et la capacité professionnelle des administrateurs et des dirigeants de plateforme, selon M. Berrah, qui a souligné que la Cosob avait proposé un dispositif réglementaire "simplifié" pour les gestionnaires de plateformes, mais «sans pour autant occulter la protection des investisseurs».

Le cadre réglementaire pour l’exercice de cette nouvelle activité en Algérie entrera en vigueur dès la promulgation dans le Journal officiel du règlement de la Cosob qui commencera ensuite à recevoir et à traiter les demandes de création de plateformes de crowdfunding. Ainsi, les startups et les porteurs de projets peuvent bénéficier de ce nouvel outil de financement «à titre indicatif» dès le dernier trimestre de l’année en cours, d’après le président de la Cosob. La création de plateformes de crowdfunding sera, par ailleurs, accompagnée par un dispositif d’exonérations fiscales au profit des startups et par le lancement d’un fonds dédié au financement de la phase précédant la concrétisation de leurs projets. Apparu dans le courant des années 2000 en Europe et aux Etats-Unis, le crowdfunding est un mécanisme qui permet de collecter les apports financiers d’un grand nombre de particuliers au moyen d’une plateforme Internet, dans l’objectif de financer un projet dans les différents secteurs d’activité (agriculture, immobilier, art).

La Cosob a été chargée par les autorités publiques de travailler, dans son champ de compétences, sur l’ "equity crowdfunding" qui peut apporter une solution de financement en capital, adaptée aux startups algériennes et aux projets innovants qui manquent de financement à cause du caractère risqué de ce type de projets. «Il est clair que le financement classique, à savoir les institutions financières, les banques et les institutions de l’Etat, présente des limites dans le contexte algérien actuel. Le marché financier, de son côté, ne permet le financement que des grands projets d’investissement pour ce qui est du marché principal et les projets de moyenne envergure pour ce qui concerne le compartiment PME», constate M. Berrah. C’est pourquoi, «il est important de développer d’autres moyens de financement pour les petits projets, qui ne sont pas nécessairement des projets d’investissement lourds. Le crowdfunding s’avère être le moyen le plus indiqué, dans le sens où il pourra pallier la baisse des ressources financières classiques d’un côté et répondre aux besoins des petits promoteurs d’un autre côté», soutient-il.