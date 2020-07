Compagnies d’assurance à l’heure du Covid-19 et de digitalisation : Adapter la formation aux nouvelles exigences

Ce passage à contraint les entreprises à s’adapter de plus en plus vite pour rester compétitives. Qu’en est-il des compagnies d’assurance, très impactées par le Covid-19 ? Pour M. Amari Salah Eddine Sofiane, de l’Ecole Polytechnique d’Oran, il est question d’introduire une politique d’évaluation en amont afin de lancer des formations en adéquation avec les besoins des salariés, et en aval, par une évaluation à chaud pour connaitre le degré de satisfaction des formés et l’atteinte des objectifs pédagogiques. Aussi, il y a lieu de favoriser la formation sur le tas du moment qu’une partie importante des salariés apprécient ce mode d’apprentissage. Aujourd’hui plus que jamais, de nouveaux défis s’imposent aux sociétés. La révolution digitale, qui s’accélère de plus en plus, a engendré l’émergence de nouveaux modèles de développement et de croissance, ainsi qu’une transformation radicale de la demande de plus en plus connectée et avec de nouvelles exigences. Elle a engendré également de nouveaux risques tels que les cyber-attaques, dont les pertes en coûts pourraient être très élevées, et qu’il faudrait prendre en charge par des couvertures assurantielles adaptées. Avec le développement informatique, la multiplication et l’interconnexion des systèmes d’information, les entreprises sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Comme pour les risques épidémiques, la mise en place d’une couverture assurantielle des risques liés aux cyberattaques est complexe et difficile à modéliser du fait de leur caractère immatériel. D’où nécessité d’une formation à la hauteur des exigences. Notons que l’étude de faisabilité d’un dispositif spécifique de prise en charge assurantielle des pertes économiques en cas de pandémie qui sera réalisée par le marché algérien des assurances, comportera également un volet concernant la cyber-assurance et la formation adéquate qui lui permettra de se réaliser dans des meilleures conditions. En effet, la digitalisation des services et l’intégration de nouvelles technologies permet d’automatiser certaines prestations de services, ce qui dégage du temps pour se consacrer à la relation clients. Et les acteurs de l’assurance recherchent des profils avec des qualités d’adaptation et un sens aiguisé du service clients. Par ailleurs, il convient de souligner qu’à l’échelle internationale, les changements économiques, technologiques et politiques entraînent une grande modification dans les organisations et les situations de travail, qui étaient stables autrefois.

Fouad Irnatene