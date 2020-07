Concours technologique #HackAlgeria # Post Covid19 en ligne : Annonce officielle des résultats

Le challenge a été relevé et la réussite aussi est le fruit de la forte mobilisation et de l’engouement des jeunes universitaires et porteurs d’idées. Le comité d’organisation a reçu plus de 350 idées réparties sur 1500 participants à travers les 48 wilayas du pays, avec une participation record des étudiants à plus de 50% et des femmes à plus de 30%. Ce véritable marathon technologique qui s’est déroulé complètement en ligne, via la plateforme HACKALGERIA, est un test pour les talents et capacités des jeunes développeurs ; le travail en mode collaboratif, transformer leurs idées en des projets concrets (prototype d’application) dans quelques heures seulement en apportant des solutions (logiciels) informatiques innovantes. Durant trois jours de compétions, du 1er au 3 juillet 2020, équivalant à 72 heures, 171 projets étaient en compétition, répartis comme suit : 63 projets dans la Santé, 47 projets autour de la Société, 30 projets pour l’économie, 19 dans la gouvernance et enfin 12 projets dans la Finance FinTech.

La dernière étape était l’évaluation des projets et l’annonce des lauréats.

Le 4 juillet à 17h a été choisi pour fêter ensemble avec les jeunes créateurs le 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Les résultats de ce challenge numérique ont largement dépassé les attentes des organisateurs ; ils étaient plus de 20 lauréats, notés en ligne par le jury, selon les critères définis préalablement. Les lauréats du concours technologique que nous avons organisé en ligne de bout en bout, sont comme suit : La catégorie meilleure Initiative, FinTech CROWdz Ahlem Khebizi Guelma 4.41/6. Santé MonUrgence Amal Akli Tizi Ouzou 5.3/6. Société Garini - Clever Parkingbbas Oudda Oran 5.4/6. Economie Colivery Oussama BouchiaraBordj Bou Arreridj 4.4/6. Gouvernance ElWassil - LightDevAbdelhak Ouchar Alger 4.17/6. La Catégorie Meilleur Startup : FinTech BAG Mehdi Boumaza Alger 4.04/6. Santé Coronaphobia PsyTest Djalila Rahali Oran 5.52/6. Société Cardaty Sami Aissaoui El Tarf |4.91/6. Economie Brilog Ibrahim Tabbani Alger 4.67/6. Gouvernance Smart Bridge Mohamed Abdallah Blida 3.77/6. Meilleure Avancée Technique : FinTech PayPratic Nacer Djaafri Souk Ahras 3.68/6. Santé YSA MED Mourad Mohammed Benosman Tlemcen 4.13/6. Société Cov-Fight Imad Eddine Tibermacine Biskra 5/6 Economie CovidRescue Sami Chagar Sétif 3.71/6. Gouvernance coFake Riad Bensalem Alger 3.83/6. En plus des lauréats cités en haut, et vu le nombre important de projets de qualité ayant participé à la finale, mais qui n’ont pas décroché de prix, le Comité d’organisation de #HackAlgeria #PostCovid19 a choisi cinq coups de cœur ; dont celui du coup de cœur féminin Woman-In-Tech. Cette décision a été dictée par les résultats très serrés entre certains projets et leur qualité. Ces projets innovants méritent aussi un encouragement et un accompagnement. Après délibération du jury, les cinq coups de cœur gagnants sont : 1- Meilleur projet Woman-In-Tech : Gouvernance - Meilleure Initiative : PapiLic - Cherifa Hamroun (Tizi Ouzou). 2- Société - Meilleure Initiative : E-RKEB - Adlane Chaouche (Tissemsilt). 3- Santé - Meilleure Startup : VaccinMe - Yani Idaghi (Béjaïa). 4- Santé - Meilleure Avancée Technique : Aicha Manar Abbad (Adrar). 5- Fin-tech - Meilleure Avancée Technique : Joomla-Technical - Sabrina Soualhi (Sétif). Pour les lauréats des catégories Avancé technique, Startup et Women-In-Tech ils seront accompagnés après le 4 Juillet pour une durée de sixd mois, et auront une visibilité internationale dans deux événements majeurs à savoir « EmmergingValley » à Marseille en Décembre 2020, et une représentation à VivaTech en Mai 2021 dans le stand Algérie où le Forum des Chefs d’Entreprise détient l’exclusivité pour l’année 2021. Par ailleurs, le Forum organisera dans les prochains jours, une cérémonie à l’honneur des lauréats et des chèques seront remis aux 20 porteurs de projets gagnants. Elle sera ponctuée par la présentation des détails relatifs à leurs accompagnements durant toutes les étapes devant aboutir à la réalisation de leurs projets. Pour les autres projets, ils feront l’objet d’une étude détaillée par une commission d’experts et membres du Forum afin de leur assurer une meilleure prise en charge et accompagnement.

R. E.