Pêche au thon rouge : Bonne campagne de l’Algérie

L’Algérie a pêché la totalité de son quota accordé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), affirme Nawel Hamlil, jointe par téléphone.

Cette année, les services concernés ont mobilisé pas moins de 23 thoniers pour réussir cette campagne ouverte le 26 mai dernier et prenant fin le 1er juillet. Cependant, les conditions climatiques dans la zone de pêche, limitée aux eaux internationales entre la Tunisie, l'Italie et Malte, ont contraint au prolongement de la période de pêche de dix jours supplémentaires, après approbation du CICTA.

La campagne a été organisée dans un contexte de crise sanitaire très difficile caractérisé par la propagation de la Covid 19, souligne notre source. Cela a nécessité une coordination avec le ministère de la Santé pour prendre un certain nombre de mesures sanitaires des équipages à leur retour à quai.

La chargée de communication révèle que les pêcheurs ont été placés en quarantaine à domicile sous une surveillance médicale très stricte.

Pour assurer la réussite de cette campagne, le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques a mobilisé tous les moyens nécessaires en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et les walis. Dans le cadre du programme du secteur 2020-2024, la filière de la pêche du thon rouge se verra dédier de nombreuses mesures, après une évaluation minutieuse, qui permettront d’affiner la stratégie d’amélioration des opérations de pêche quantitativement et qualitativement, mais aussi l’intégration de la filière au cours des prochaines années, tout en exploitant l'expérience acquise dans le domaine. Depuis 2013, la flotte de thoniers est passée de 4 à 14 navires en 2017, puis 23 en 2020 ; ces capacités devraient être renforcées par deux nouveaux navires qui entreront en service en 2021.

En 2017 l'Algérie avait obtenu la licence ICCAT délivrée par la CICTA qui tiendra sa réunion le 25 novembre prochain à Antalia (Turquie) pour entamer de nouvelles négociations sur les quotas.

Mohamed Mendaci