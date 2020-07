58e Anniversaire de l'indépendance : Le Président Tebboune reçoit des messagesde vœux de souverains et de présidents

Ces messages émanent des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume d’Arabie saoudite, du Brésil, du Royaume du Maroc, de la Namibie, de la Sierra Leone et du Prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, précise le communiqué. A cette occasion, le Président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, a adressé ses félicitations au Président Tebboune ainsi qu’au peuple algérien.

«Nos deux pays entretiennent un partenariat solide qui n’a cessé de se développer sous votre direction en tant que Président de la République», a notamment écrit le Président américain. Il a également affirmé que les Etats-Unis d’Amérique sont «déterminés à continuer d’œuvrer de concert, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, au rétablissement de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, et en faveur de la promotion des relations commerciales, culturelles et économiques entre nos deux pays». De son côté, le président de la République de Namibie, Hage G. Geingob, a affirmé vouloir saisir cette opportunité pour «remercier l’Algérie pour la main de fraternité tendue au peuple namibien, à la fois durant les périodes pré et post indépendance». «Cela revêt une importance particulière pour nous, que l’Algérie continue à nous apporter son soutien politique, son assistance en matière de renforcement et capacités et sa réponse rapide à l’appel de l’état d’urgence pour sécheresse, que j’ai déclaré durant l’an 2019», a-t-il ajouté. «A cet égard, nous souhaitons vivement continuer à consolider nos excellentes relations et notre coopération, plus particulièrement dans les domaines du commerce, des affaires et de l’investissement», a poursuivi le président namibien.

Le Président Tebboune avait reçu à la même occasion des appels téléphoniques de la part de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, et du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale libyen, Fayez El-Serraj, durant lesquels ils ont présenté leurs meilleurs vœux de progrès et de prospérité pour l’Algérie. (aps)