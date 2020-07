Le ministère des Affaires étrangères célèbre l’événement

Au cours de cette cérémonie, présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, il a été procédé à la levée des couleurs nationales, au dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et à la lecture de la fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs. Dans une allocution, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Chérif, a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la guerre de Libération nationale et aux moudjahidines disparus récemment et ceux qui sont encore vivants.

Il a également salué la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire à la colonisation française et leur inhumation un 5 juillet dans la terre pour laquelle ils se sont battus et sacrifiés.

Par ailleurs, une conférence sur l’histoire de la colonisation française en Algérie (1830-1962), ses sources et racines, ainsi que sur la souffrance du peuple algérien et les crimes perpétrés à son encontre par les forces coloniales durant cette période, a été animée par le conseiller auprès de la présidence de la République, chargé des archives et de la mémoire, Abdelmadjid Chikhi.