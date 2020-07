Sétif : Agir sur les foyers de contamination

Une réunion qui s’est tenue à la veille de la troisième visite du ministre de la Santé, la Population et de la Réforme hospitalière, M. Abderrahmane Benbouzid, depuis le début de cette pandémie et au terme de laquelle, un constat rigoureux a été dressé par le wali, Mohamed Belkateb.

Il établit la nécessité de procéder à des enquêtes épidémiologiques avec la redynamisation et le renforcement des brigades qui agissent sur le terrain en y mettant toute la rigueur qui s’impose dans la stricte application des textes réglementaires.

«La santé du citoyen passe avant tout, et toutes les mesures qui doivent être prises pour cela ne feront l’objet d’aucune concession», relève-t-il non sans faire état de la fermeture de tout espace commercial qui ne se conformerait pas à l’application stricte des mesures de prévention.

Dans une wilaya qui compte désormais trois laboratoires d’une capacité globale pouvant réaliser plus de 400 dépistages/jour, le premier responsable de cette wilaya appellera les services concernés à prendre les mesures qui s’imposent, y compris le reconfinement si la nécessité l’exige. Dans ce contexte, la fermeture des marchés à bestiaux, de grands espaces de fruits et légumes à l’instar du marché de la cité des 1.014 ou les commerçants n’ont pas respecté leurs engagements, l’interdiction de toutes cérémonies comme celles de mariage et autres seront autant de mesures à être évoquées lors de cette réunion.

Dans les 24 communes de la zone nord, aucun cas de Coronavirus n’est enregistré suite à l’intervention énergique des citoyens qui veillent scrupuleusement à occuper le terrain dans une dynamique citoyenne consolidée par des valeurs ancestrales.

Pour toutes les communes notamment celles les plus affectées à l’instar de Sétif, El Eulma, Ain Azel, Ain Oulmène, Ain El Kebira, Ain Arnet, le wali instruira les présidents d’APC et les chefs de daïra à redoubler d’efforts et être aux côtés des commissions de prévention et faire prévaloir la loi avec des fermeture de 15 jours au minimum.

«Il faut que la population prenne ses responsabilités», ajoute Mohamed Belkateb qui fera aussi état de l’impact produit par le déplacement des citoyens dans certaines communes comme Sétif, El Eulma, Ain Azel ou Ain Oulmène.

F. Zoghbi