eTabib.dz : Plus de 2.600 téléconsultations médicales depuis fin mars

Les téléconsultations médicales eTabib ont été faites par des patients algériens et même par des étrangers qui ont bénéficié de ses services gratuits», a précisé le Dr Mustapha Nabil, qui est aussi fondateur de la startup Ibn Hamza, spécialisée dans les solutions de la santé.

Le Dr Mustapha a rappelé que la plateforme eTabib.dz est la première du genre en matière de téléconsultation médicale par le biais d'appels vidéo dans le continent africain permettant d'assurer la continuité des soins des malades tout en leur évitant de se déplacer.

Il a rappelé que eTabib a été lancée fin mars en partenariat avec un réseau de médecins, toutes spécialités confondues (plus de 100 médecins) dans le but de limiter la propagation de la Covid-19, tout en permettant aux Algériens et même à ceux résidant à l'étranger d'être en contact rapidement avec les médecins pour adopter les bons gestes.

le Dr Mustapha Nabil a assuré que ce magasin d'applications médicales destiné aux professionnels de la santé est le premier en Afrique, et dont les fonctionnalités innombrables permettent d'épouser les exigences de chaque spécialité et les spécificités de chaque pratique.

«On trouve dans ce magasin d'applications médicales plusieurs types de fonctionnalités : des aides à la décision, des calculateurs, différents scores cliniques et pronostics, des planificateurs de parcours de soins personnalisés, des assistants à la rédaction de compte-rendus divers, des applications d’organisation des plannings d'activité et de personnalisation des imprimés qui permettent aux médecins de faire des diagnostics précis», a expliqué le Dr Mustapha.

Il a souligné qu’eTabib Store abritera les applications qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et ceux de demain au profit de tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes.

Ce concept ressemble à celui des autres magasins d'application, à l'instar de play-store ou windows store qui se réfèrent toujours à une base pour développer leurs applications, et c'est pareil pour l'application eTabib store qui est en fait un éco-système applicatif dédié au monde de la santé, a-t-il dit.