Association «Algériens-Solidaires» : Don de 1.500 kits médicaux au ministère de la Santé

D'une valeur de 40 milliards de centimes, cette aide médicale est composée de kits d'oxygénation et de ventilation «non invasive», et permettra de «soulager les malades du Covid-19 en proie à des difficultés respiratoires», a déclaré le ministre de la Santé, lors d'une cérémonie de réception de la donation, organisée au siège de son département. Tout en exprimant sa «gratitude» aux ressortissants algériens pour cette «contribution», il a précisé que celle-ci «intervient dans un contexte marqué par la célébration de la fête de l'indépendance de l'Algérie, et par le rapatriement des ossements funéraires de résistants algériens à la colonisation française».

Par la même occasion, le Pr Benbouzid a tenu à «saluer les efforts matériels et humains consentis par son département et par le personnel médical afin d'endiguer la pandémie de Coronavirus», tout en citant «les marques de soutien et de solidarité exprimées par diverses autres structures». A ce propos, il a relevé «le rôle central, aujourd’hui comme par le passé», de l'association des Oulémas musulmans algériens s'agissant de l'éducation des Algériens, avant de se réjouir de «cette action de solidarité» dont elle vient de faire montre.

«Nous vivons des moments exceptionnels où se mêlent le nationalisme à l'humanisme, la politique aux valeurs morales et la religion aux nobles concepts», a déclaré, de son côté, le président de cette association, Abderezzak Guessoum, rappelant également la conjoncture de célébration de la fête de l'indépendance du pays. Tout en exprimant «l'honneur de contribuer», aux côtés du peuple algérien, dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus, l'intervenant a insisté sur «la solidarité et l'union devant caractériser les Algériens, y compris ceux établis à l'étranger, afin de faire face à ce virus, les véritables nationalisme et piété étant ceux qui s'expriment lors des difficiles circonstances», a-t-il argumenté en se référant aux préceptes de la religion.

Parce qu'elle est destinée à «soulager les endurances des malades atteints du Coronavirus, cette donation revêt une valeur symbolique et matérielle», a-t-il poursuivi, avant d'exprimer sa «reconnaissance à tous ceux ayant contribué à concrétiser cette action exemplaire».