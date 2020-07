Association nationale des commerçants et artisans : Appel à la réouverture des 50.000 cafétérias et restaurants

Les représentants des commerçants ont tiré la sonnette d’alarme quant à la situation financière suite à la fermeture de leurs commerces qui dure depuis quatre mois.

Cette situation a engendré, selon les présents, de nombreux dommages comme l’absence de revenus et des moyens de subsistance de leurs travailleurs, le cumul des dettes locatives, les d'impôts ce qui a donné lieu à des effets socioéconomiques négatifs comme le chômage.

Plus de 50.000 cafétérias et restaurants sont toujours fermés. Le président de l’ANCA a promis de transmettre les doléances au ministre du Commerce.

Il demande «le retour à leurs activités dans le strict respect des conditions de prévention telles que le respect de la distanciation sociale, le port obligatoire de masque de protection pour le gérant et les employés, la stérilisation des outils de travail et le retrait des tables et des chaises ainsi que l'exigence que ceux qui les violent ne soient punis sans pour autant généraliser la sanction à d’autres commerçants».

Interrogés sur la non-réouverture des cafétérias, nombreux sont les citoyens qui ont exprimé leur mécontentement sur la persistance de garder ces commerces très appréciés par les algériens en situation de fermeture s’interrogeant sur les raisons ayant conduit les pouvoirs publics à ne pas trouver des solutions comme c’était le cas pour les autres commerce. S’exprimant sur la question, Zoheir propriétaire d’une cafétéria, pour lui «la solution est simple», «les pouvoirs publics doivent appliquer les mêmes mesures prises avec les restaurants à savoir les cafés doivent proposer uniquement à emporter et non la consommation sur place».

De son côté Bachir, fonctionnaire de son état, un inconditionnel du café court et cigarette précisera qu’il était possible de rouvrir les cafétérias seulement il est impératif de durcir le contrôle et être radical sur l’application sur les mesures barrières en interdisant l’installation des terrasses et l’interdiction des rassemblements à l’intérieur des cafés pour éviter toute nouvelle contamination.

La fermeture des cafétérias à travers l’ensemble des wilayas touchées par la Covid-19, comme mesure préventive, est l’une des décisions prises pour endiguer la propagation de la pandémie. L’application de la fermeture temporaire a débuté le 22 mars dernier pour prendre fin, dans un premier temps le 4 avril dernier, mais le développement de la situation avec l’enregistrement de nouveaux cas, a poussé les pouvoirs publics à prolonger l’application de la décision.

Une décision qui n’est pas fortuite sachant que les cafétérias sont un espace de rencontre très apprécié par les algériens et les adeptes des cafés presses dont une grande partie des algériens raffolent

Mohamed Mendaci