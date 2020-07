ANIE : «Des élections libres gage de la démocratie»

Les propositions concernent tous les chapitres prévus dans l’avant-projet, notamment celui traitant de l'Autorité en tant que structure ayant pour principale mission de consolider l’ancrage de la démocratie en œuvrant au respect de la volonté et du choix du peuple.

Un communiqué rendu public par l’Anie a mis en relief le principe « d'expression d'avis» dans le but d’améliorer, voire compléter les lois relatives à la démocratie.

Il s’agit « d’un devoir devant jouir d’un plus grand intérêt» notamment lorsqu' s’agit de la source de la législation, à savoir la Constitution qui assure la protection de la démocratie et des droits de l'homme et l’organisation du système de gouvernance.

La contribution de l’Anie émane «de ses convictions inhérentes à l’édification de la nouvelle République à laquelle aspire le peuple, prônée par le Hirak populaire le 22 février 2019 et exprimé dans son dialogue civilisé entre ses acteurs de la société civile, lequel avait abouti à la création de l’ANIE, et exprimé par l’élection du 12 décembre 2019».

Au-delà de sa principale mission traitant de la préparation des élections et de la supervision du processus électoral, dès la convocation du corps électoral et jusqu'à l’annonce des résultats provisoire, l’Anie œuvre également à la promotion d’une nouvelle culture électorale.

Elle vise à conférer davantage de transparence dans l’organisation de toute élection, rétablir la confiance entre le peuple et ses institutions élues et diminuer la déficience des électeurs notamment les jeunes.

Pour consacrer tous ces objectifs, l’Anie envisage notamment la mise en place d’un Observatoire pour l’amélioration de la démocratie électorale.

Ce projet se décline sous forme de pôle interactif qui développera la performance électorale et démocratique à l'intérieur du pays et le dialogue à l'étranger et veiller à présenter des études et des recherches au service de l'acte électoral de façon à répondre aux aspirations du peuple et s'adapter aux tendances mondiales sur la base de la responsabilité, de la justice et du respect de l'autre.

A cela s’ajoute la nécessaire formation de tous les intervenants dans le processus électoral en vue d’éviter toute entrave ou obstacle le jour du scrutin.

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution a retenu le principe de la constitutionnalisation de l'Autorité nationale indépendante des élections ainsi que le renforcement de ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement.

Karim Aoudia