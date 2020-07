Mouvement associatif : Initiative pour une implication effective de la jeunesse

L’objectif l de ce plaidoyer «est d’améliorer la participation des jeunes dans la vie publique et politique en Algérie». Le document remis par les associations de jeunesse identifie dix axes clés qui permettraient, selon les initiateurs du projet, de créer le cadre institutionnel favorable à une participation réelle et effective des jeunes. « Ces dix points sont autant de portes d’entrée pour ouvrir le chantier de la participation effective des jeunes. Combinés, ils pourront radicalement transformer le paysage social algérien en positionnant les jeunes comme acteurs de leur développement au niveau local et national «, a-t-on souligné.

Ainsi, ils estiment que la mise en place de ce plan par le ministère de la jeunesse et des sports est une grande opportunité pour les jeunes et leurs organisations afin de contribuer en tant qu’acteur incontournable à la traduction des besoins et des aspirations de la jeunesse dans une politique publique multisectorielle et intégrée. Pour ce faire, le collectif Sharek, plaide pour une réduire l’âge légal de se porter candidat aux assemblées élues au niveau communal, wilaya et national soit 19 ans au lieu de 23 ans pour l’APC et l’APW et à 25 ans pour l’APN. Le recueil appelle aussi à baisser l’âge minimum de candidature à la présidence de la république à 35 ans au lieu de 40 ans. « Ces mesures donneront la possibilité à tous les citoyens algériens majeurs de s’engager dans la vie politique depuis le plus jeune âge - sans exclusion basée sur l’âge - et d’ouvrir le champ aux compétences de la jeunesse à partir de l’âge de la majorité à partir duquel le citoyen algérien jouis de tous ses droits et ses obligations.

Se porter candidat aux assemblées élues devrait être un droit fondamental pour tout citoyen algérien majeur « a-t-on précisé. sur ce même registre, ils appellent l’inscription de la participation des jeunes dans les priorités constitutionnelles de l’Etat, à l’instauration des quotas pour les jeunes afin d’augmenter les chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues, à l’installation d’un conseil supérieur de la jeunesse selon des modalités de fonctionnement basées sur des valeurs de démocratie et de transparence.

Dans cet ordre d’idées, les défenseurs du projet appellent à «inclure la participation des jeunes dans les articles du code communal relatifs aux dispositifs participatifs, à mettre en place des dispositions spécifiques pour faciliter la création et la gestion de clubs et d’associations de jeunes, à institutionnaliser les conseils consultatifs de jeunes comme dispositifs de concertation locale, à réformer le système de gestion et l’animation des structures de jeunesse et à l’élaboration d’un programme national de formation sur la participation en faveur des jeunes». Enfin, ils plaident pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales à travers un programme national d’accompagnement pour l’intégration de la composante jeunesse. Il convient de préciser que le collectif Sharek avait déjà lancé, il y a quelques mois l’initiative, Echabab Yataharek (les jeunes passent à l’action). une initiative citoyenne, disent-ils, qui œuvre pour une meilleure participation des jeunes algériens et algériennes dans la vie publique et politique et dans le processus de prise de décision, tant au niveau central que local.

Amel Saher