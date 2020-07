Projet de révision de la Constitution : Les propositions d’organisations de la société civile

Mustapha Zebdi, président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) juge nécessaire de faire le tri des associations et de ne maintenir que celles qui sont réellement actives sur le terrain, révélant l’existence d'organisations qui activent sous couvert associatif mais qui ont une activité politique.

«Cette situation nuit aux associations honnêtes. L’assainissement permettra de gagner la confiance du citoyen en l'administration et contribuer ainsi à lui redonner espoir», explique-t-il.

Il souligne qu'un très faible taux de bénévoles a été enregistré à cause des pratiques de certaines associations, ce qui a poussé beaucoup d’adhérents à fuir le bénévolat et estime que la création de nouvelles associations dans divers domaines ne peut avoir qu’un impact positif sur les actions de sensibilisation et de solidarité.

Zebdi évoque les facilités contenues dans le projet de révision de la Constitution pour la création d'associations, à condition que ces dernières soient au service de la société, et salue la réflexion visant à asseoir un contrôle associatif.

«Le contrôle populaire se fait, en réalité, par le biais des organisations qui ont un grand impact sur l'administration locale, en offrant aux citoyens l’opportunité de participer et d’intervenir dans les affaires locales, organisationnelles et administratives, et contribuer ainsi au développement local», affirme-t-il.

Pour sa part, le président de l’association des commerçants et artisans algériens (ANCA) se félicite des facilitations contenues dans la mouture de révision de la Constitution pour la création d’associations, tout en appelant à plus d’implication de la société civile dans la prise de décision au niveau local.

«Il est important de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir plus de transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption et l’éradication des activités informelles qui gangrènent l’économie du pays», commente Hadj Tahar Boulenouar.

Ce dernier considère que le rôle de médiateur assumé par l'association entre le citoyen et la collectivité locale met en évidence l'idée de responsabilité sociale que les grandes entreprises économiques doivent avoir afin d’impliquer la société civile dans la résolution des crises.

« Il faut qu'il y ait une harmonie entre ces entreprises, les organisations de la société civile et les autorités publiques », ajoutera-t-il.

De son côté, le président de l'Union nationale des jeunes investisseurs (UNJI) estime que le rôle des associations tel que contenu dans le projet de révision de la Constitution permettra de donner un nouveau souffle aux associations qui constituent, selon lui, la pierre angulaire de l'action sociétale.

«La mouture renforce les libertés en levant les restrictions à la création d'associations et ouvre la voie à des changements radicaux du système sociopolitique», se réjouit Riad Tanga qui relève l'importance de faire de la société civile une force active et un partenaire essentiel des pouvoirs publics dans le cadre d'une démocratie participative.

La société civile doit jouer pleinement son rôle dans la société en l’impliquant dans la prise des décisions en l’éloignant de toutes les idéologies politiques et en soutenant moralement et financièrement ses cadres et militants.

Impliquer la société civile dans la prise des décisions

L'Association algérienne pour l'environnement et la citoyenneté propose un article qui permette aux jeunes de participer efficacement à la construction des institutions et à assumer des responsabilités.

Son président émet des suggestions sur le projet d'amendement de la Constitution notamment la définition de la nature du système politique (parlementaire ou semi-présidentiel), la suppression du poste de vice-président et le renforcement des pouvoirs du Premier ministre.

Il est important d'ajouter un paragraphe dans le préambule relatif à l'équilibre du développement notamment dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux, note Sofiane Affane.

Il affirme que l'Etat doit œuvrer pour améliorer la qualité de la formation et de l'éducation et prendre les mesures nécessaires pour moderniser l'enseignement et la formation professionnelle à même d’encourager l'innovation.

Et de conclure : «Il faut inclure d'autres propositions dans le projet, notamment la création d'un conseil supérieur de la formation et la promotion de l'artisanat et des métiers, d'un conseil consultatif supérieur pour la protection de l'enfance et d'un conseil national des langues.»

Salima Ettouahria