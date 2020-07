Devancée par les Bourses de Tunis et de Casablanca : La Bourse d’Alger léthargique

De ce fait, analyse Houssem Kenouche, de l’Ecole nationale supérieure de statistiques et d’économie appliquée, la Bourse d’Alger «est appelée à jouer un rôle fondamental dans ce nouveau modèle à travers sa capacité de déploiement et de mobilisation de l’épargne nationale servant à nourrir la croissance économique». Peut-elle relever le défi ? Dans une étude comparative, l’universitaire relève le retard qu’enregistre la place financière d’Alger par rapport à celles de Casablanca et de Tunis, précisant que malgré les réformes engagées, la SGVB «ne peut pas dépasser le stade embryonnaire». L’amélioration de sa performance est tributaire d’une série de conditions. M. Kenouche cite, entre autres, l’encouragement de la bonne gestion et la bonne gouvernance des entreprises, la modernisation des infrastructures techniques, à savoir les systèmes d’information des Intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) et de la Bourse, l’enracinement des bases d’une culture boursière auprès des agents économiques.

L’universitaire appelle également à revoir les conditions d’éligibilité pour l’introduction en Bourse afin de la rendre de plus en plus accessible, d’améliorer la gouvernance et la gestion corporative (gestion actif/passif), de diversifier les produits financiers pour permettre aux offreurs de liquidité le choix entre plusieurs instruments par rapport à plusieurs critères, notamment le rendement, le risque et leur conformité à la Charia, tel que les sukuk. Par ailleurs M. Kenouche met en relief les progrès enregistrés par les Bourses de Casablanca et Tunis dans le financement de leurs économies, et par conséquent leurs participations dans la croissance de leurs économies, d’une part, et l’atonie de la Bourse d’Alger et le retard de son développement d’une autre part. «La Bourse d'Alger a du mal à s’imposer et devenir un acteur dans son économie», explique-t-il.

Privatisation des entreprises : les incitations fiscales ont fait défaut

En effet, plusieurs facteurs expliquent le niveau d’implication timide en termes de financement de l’économie, comme la politique de privatisation des entreprises publiques exerçant dans des secteurs phares telles que les banques publiques. «Cette étape, explique l’universitaire, est incontournable dans le processus de l’enrichissement de la côte de la Bourse d’Alger, l’amélioration de sa liquidité et de sa profondeur». Ce phénomène de privatisation a été constaté et réussi en Tunisie et au Maroc. En Algérie, à la fin des années 1990, lors des réformes engagées par le gouvernement de l’époque, il y a eu l’intention de privatiser une grande partie des entreprises algériennes via le marché financier. La Bourse d’Alger a donc ouvert ses portes. Toutefois, déplore M. Kenouche, «les incitations fiscales prévues par la loi ne sont pas suffisantes pour attirer les entreprises à s’introduire en bourse, répondre aux conditions de transparence et subir en parallèle la concurrence déloyale des entreprises exerçantes dans l’informel».

Dans le même ordre d’idées, l’auteur de l’étude met l’accent sur la responsabilité de la Commission de Surveillance et d’Organisation des Opérations de Bourse (Cosob) qui se résume dans les conditions d’admission en Bourse. «Ces dernières sont plus contraignantes que celles des bourses maghrébines. Cela n’encourage pas les entreprises à faire recours à ce type de financement». Et d’ajouter : «Le système de cotation adopté par la Sgbv, trois séances de cotation au fixing uniquement sont prévues dans la semaine, à savoir dimanche, mardi et jeudi. Ce rythme de cotation rend les titres non liquides et, par conséquent, participe à la dépréciation des cours engendrant une valorisation baissière de l’entreprise».

Dans son analyse, l’universitaire affirme que le facteur religieux rejoint un peu le facteur de la culture boursière, expliquant qu’une partie des ménages préfère les produits conformes à la Charia. S’ajoute à cela «l’absence dans le système financier en Algérie de tout instrument financier qui s’adapterait aux valeurs religieuses des épargnants comme les sukuk».

Fouad Irnatene