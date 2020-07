Présentation virtuelle de l'opérette «Le Chahid a dit» à l’ONCI : L'histoire de la révolution algérienne revisitée

L'opérette «Le Chahid a dit», écrite par Azzedine Mihoubi et mise en scène par l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) a été présentée virtuellement au grand public via le site web de cette structure, onci.dz, sa page Facebook officielle «oncialgerie» et sa chaîne officielle YoutubeSite «onci», à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie et de la Fête de la jeunesse, qui coïncide avec le 5 juillet de chaque année. Cette présentation, rappelons-le, fait partie de la programmation virtuelle élaborée par cette structure en raison de la situation sanitaire que traverse le pays et pour ne pas priver le public de ces bons moments de joie et de gaîté qu'il ne peut pas se procurer du moment où tous les espaces culturels sont fermés.

Une panoplie d'acteurs, à leur tête Mohamed Adjaimi et Naoual Okbi, ont pris part à l'exécution de cette œuvre, ornée de chants et de poésies patriotiques.

Il s'agit d'une opérette pleine de mouvements expressifs racontant les souffrances du peuple algérien durant la période coloniale et le soulèvement de ce dernier et son engagement dans la lutte armée contre les forces coloniales françaises.

L'œuvre théâtrale retrace le parcours héroïque d'un jeune Algérien conscient de la situation que traversait l'Algérie et qui s'engagea par la suite dans les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) pour participer à la libération du pays du joug colonial. Il y mourut en héros.

Cette présentation d'une heure semble posséder une autre particularité : elle fait appel aux chants, à la danse et à la parole. Le public qui n'a jamais eu l'occasion de la voir sur les scènes des différents théâtres où elle a été déjà présentée, découvre ainsi un genre nouveau : l'opérette. Celle-ci s'ouvre sur une série d'événements inspirés de notre histoire glorieuse. Elle a fait voyager le spectateur dans le temps du déroulement de ces événements qui ont marqué notre vie et suite auxquels on a eu notre indépendance.

Le ballet mené par un groupe de jeunes filles raconte la misère, l'effort injustement récompensé et la révolte qui couve. Dans un coin, on voit un groupe de femmes qui se tient immobile. Sur un plateau, deux filles enchaînées et un jeune en bournous et barbe.

La musique est belle, les voix, également, sont suaves, les figures chorégraphiques sont tout simplement magnifiques ! Et pourtant, le cœur se serre à la vue de ces scènes, une tristesse infinie et poignante en émane. Le peuple, à cette époque-là, vivait mal cette confiscation des libertés, des inégalités sociales qui s'accompagnent de répression à chaque contestation. Soudain, le passage à tabac d'un adolescent par un groupe de policiers sert de détonateur. L'opérette montre bien la souffrance des Algériens et Algériennes sous le colonialisme : les hommes brutalisés dans les cafés, les marchés ou dans les rues, les femmes sur le seuil de leurs maisons se soulèvent et expriment ouvertement leur mécontentement et leur colère à cette situation à travers les youyous qui retentissent de partout.

Le ballet exécute des figures martiales avec grâce et fluidité des mouvements, il arbore différents costumes traditionnels et exécute différentes danses pour marquer la diversité et la richesse culturelle algérienne (kabyle, chaoui, targui...).

Pour clôturer cette belle chorégraphie, le ballet devient mixte sous un ciel aux couleurs du drapeau national, accompagné d'une danse qui montre la joie qui a marqué le jour de notre indépendance.

Kafia A. A.