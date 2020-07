Projection de films révolutionnaires à la Cinémathèque algérienne : Afin que nul n’oublie !

En raison de la situation sanitaire due à la propagation du coronavirus que traverse le pays actuellement et qui a induit la fermeture de tous les espaces culturels, cette programmation de projection des anciens films révolutionnaires qui ont marqué la production cinématographique algérienne se fera virtuellement via le site du Centre Algérien de la cinématographie : «www.cinematheque.dz» et ses liens sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sa page officielle de Facebook, en attendant l’ouverture des salles.

Cette initiative de la Cinémathèque d'Alger est une opportunité de rendre hommage à des figures marquantes du cinéma algérien, telles que Sid Ali Kouiret et Amar Laskri qui ont réalisé beaucoup d'œuvres cinématographiques sur la Révolution algérienne. Sachant aussi que l’idée de création de la Cinémathèque est née durant la guerre de Libération, au sein de la cellule image et son, animée alors par Mahieddine Moussaoui, lequel, après l’Indépendance, deviendra le premier directeur du Centre national du cinéma (CNC). L’obsession de celui-ci était de sauver les archives filmiques et photographiques de la lutte armée. Et c’est ainsi que le 23 janvier 1965 est organisée la première projection dans l’ex-Le Club, situé à la rue Larbi Ben M’hidi, devenu par la suite le Musée du Cinéma, auquel le directeur de la cinémathèque française, Henri Langlois, apportera une aide précieuse à ses débuts. Ainsi, la direction de la programmation de la Cinémathèque algérienne a conçu un programme spécial retraçant des films de l’époque coloniale afin de rendre hommage aux 24 martyrs dont les ossements ont été rapatriés ce 3 juillet. Parmi les films qui seront diffusés à travers le site de la Cinémathèque algérienne : le film de Benamar Bakhti «L'épopée de cheikh Bouamama» sorti en 1983. Ce film dont le scénario avait été écrit par Boualem Bessaieh fut produit par la Télévision publique (ENTV) mais réalisé avec une logistique de cinéma en partenariat avec des équipes italiennes. Le film est sorti dans plusieurs pays, dont la Russie en 1985, et dans le monde arabe. Il n’a jamais été diffusé sur une télévision ou sur le sol français. Le film avait également mis en vedette un acteur peu exploité dans le cinéma : Athmane Ariouet qui s’est illustré en jouant avec justesse le charisme et la spiritualité de cheikh Bouamama. Le succès du film a convaincu le duo vainqueur Benamar Bakhti-Boualem Bessaih de poursuivre dans la mise en images des héros de la lutte contre le colonialisme, des projets sur l’Emir Abdelkader et Cheikh Mokrani étaient en préparation, mais ont fini par être abandonnés suite à la crise économique qui a touché le pays. Dans les années 2000, la Télévision algérienne est revenue vers les films d’épopée pendant la colonisation et a produit un feuilleton sur le combat de «Lalla Fadhma N'soumer», l’héroïne de la résistance populaire face à l’occupation française en version feuilleton avec les Syriens. Mais c’est le film de Belkacem Hadjadj en 2014 qui lui donna son véritable cachet culturel et historique d’héroïne de la résistance berbère contre le colon français. Ainsi, la Cinémathèque algérienne vous invite à revoir ces deux films historiques afin de connaître la véritable histoire de la lutte contre la colonisation française qui a débuté en 1830. Cette révolution et ce qu'elle a généré comme épopées et luttes victorieuses demeure au fil du temps un motif de fierté et une source d'inspiration pour tous les Algériens. La jeunesse doit s'approprier cette journée pétrie de valeurs novembristes pour en puiser sa force et sa détermination, afin d'orienter le cours de l'histoire vers les objectifs souhaités. Kafia Ait Allouache