GRAND ANGLE : Douche froide

Un show monté et savamment exécuté. Le ton avait été donné lors d’un premier sommet historique en juin 2018 à Singapour. Après une escalade verbale sans précédent qui avait fait craindre au monde l’imminence d’une guerre nucléaire destructrice, un sommet réunissant les deux hommes est annoncé.

Devant les caméras, ils sont apparus réconciliés, prêts à entamer des négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, éloignant par là même le spectre d’un affrontement entre les deux pays. Moins d’un an plus tard, un second sommet est annoncé à Hanoi en février 2019. Mais il n’a pas été à la hauteur des espoirs suscités. Il s’est avéré être le sommet de trop. L’échec de cette rencontre était pourtant prévisible.

Difficile, en effet, de parvenir à des résultats concluants quand les deux parties avaient déjà un grand mal à s’entendre sur le mot dénucléarisation. Mais pas uniquement. Le désaccord portait aussi sur les concessions que devait faire la Corée du Nord pour obtenir un allègement des lourdes sanctions internationales qui pèsent sur elle en raison de ses programmes nucléaires et balistiques prohibés par l’ONU. De son côté, le président américain réclamait la fermeture de l’essentiels des sites sensibles nord- -coréens. Depuis les pourparlers sont au point mort.

Et Pyongyang n’est nullement pressé de les reprendre. Mieux, alors que la Corée du Sud vient de lancer un appel en faveur d’un nouveau sommet pour améliorer les relations avec son voisin du Nord, Pyongyang a répondu en affirmant ne pas ressentir «le besoin de s’asseoir face aux Etats-Unis» et de reprendre les pourparlers avec Washington. Pour Pyongyang, Washington «ne considère le dialogue entre les Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée que comme un instrument dans sa crise politique». Une façon de dire que la Corée du Nord ne servira pas de faire-valoir électoral pour le candidat Trump pendant la campagne à la course présidentielle américaine. «Plus jamais nous ne fournirons au dirigeant américain un autre ensemble utilisé pour ses objectifs, sans recevoir en retour», avait déclaré à la mi-juin le chef de la diplomatie nord-coréenne.

Fin juin, les Etats-Unis avaient estimé improbable un sommet ou même un simple contact virtuel entre les deux dirigeants d’ici la présidentielle du 3 novembre prochain. Pour enfoncer le clou, la Corée du Nord n'avait pas manqué d’indiquer voir «peu d'utilité dans la préservation de la relation personnelle entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, si les Etats-Unis maintiennent leur politique hostile». Autant dire que la lune de miel aura été de courte durée. Deux ans, presque jour pour jour. De quoi inquiéter Séoul.

Nadia K.