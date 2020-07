Situation financière de l’ESS : Arab dans l’embarras

L’opération de régularisation des joueurs, prévue initialement pour ce début du mois de juillet, est reportée. Le nouveau boss de l’Entente, Azzedine Arab, avait promis aux joueurs de leur verser une moitié de leur dû dès le début du mois, mais il n’a pas tenu parole.

Il faut dire que le successeur de Fahd Halfaya tablait sur une rentrée d’argent conséquente, soit 12 milliards de centimes à peu près, avec laquelle il comptait payer les joueurs. Finalement, l’ESS n’a encaissé que la moitié. Un peu plus de 5 milliards en tout et pour tout, représentant les subventions de l’APC de Sétif (3 milliards) et de la DJS (2,2 milliards).

Une somme dérisoire comparée aux dettes colossales sous lesquelles croule le club. Ce dernier, selon les estimations des dirigeants, a besoin d’au moins 20 milliards de centimes pour finir la saison. Plus de la moitié de cette somme servira à payer les salaires. Car il faut savoir que les joueurs et membres des différents staffs n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. Azzedine Arab a promis, lors de sa nomination à la tête du club à la mi-juin, d’y remédier sous quinzaine, mais force est de constater qu’il a du mal à tenir ses engagements. Cette situation n’a pas manqué de susciter le ras-le-bol des joueurs qui l’ont fait savoir à la direction. Cette dernière leur demande de patienter encore un peu. Le temps que la situation financière s’améliore.

Amar B.