Le développement de l’économie maritime au Viet Nam : potentiels, performances et opportunités de coopération

Vu Hai Dang

Chercheur principal du Centre de Droit International, Université Nationale du Singapour

Selon les calculs, la superficie des mers Vietnamiennes est environ un million km2, trois fois plus que celle de son territoire terrestre qui est de 333.000 km2. Avec une côte de plus de 3000 km long, le Viet Nam est classé 33è pays mondial pour la longueur de la côte (l’Algérie est à la 76è place avec environ 1000 km de côte). Au moyen, pour 100 km2 de terre le Vietnam dispose d’un km de côte, alors que le moyen mondial est de 600 à un. La mer du Viet Nam comprend aussi plus de 4000 iles qui se trouvent pour la plupart dans la zone maritime du Nord-Est. Sur le plan administratif, 28 provinces du Viet Nam (sur un total de 64) sont côtières et la moitié de sa population de 96 millions habitants vivent près du littoral ou sur les iles.

Pour une gouvernance complète et intégrée de ses ressources maritimes, le Comité Central du Partie Communiste du Viet Nam a adopté la première Stratégie Maritime du pays en 2007 pour planer le développement des secteurs maritimes jusqu’à 2020. En Octobre 2018, une révision complète de cette Stratégie a été faite et une nouvelle stratégie a vu le jour : la Stratégie pour le développement durable de l’économie maritime du Viet Nam jusqu’au 2030 avec visions jusqu’au 2045. Via cette nouvelle Stratégie, le Viet Nam a annoncé son but de devenir une puissance maritime en 2030 avec une économie maritime durable, respectueuse de l’environnement, adaptée du changement de climat et basée sur l’utilisation de nouvelles technologies.

Les potentiels de l’économique maritime du Vietnam

Le Vietnam a un fort potentiel dans les secteurs maritimes suivants :

1) Exploration et exploitation du pétrole et gaz :Selon les estimations de l’Administration de l’Information de l’Energie des Etats-Unis, le bassin de la Mer de Chine du Sud contient une réserve totale d’environ 11 milliards de barils de pétrole et de plus de cinq milles milliard de km3 de gaz naturel. La quantité exploitable du pétrole qui se trouve sur le plateau continental du Viet Nam est de 30 milles à 40 milles de barils par jour et 20 millions tonnes par an. La quantité exploitable de gaz naturel y est de trois milliards de km3 par an.

2) Pêche et aquaculture :La Mer de Chine du Sud est une mer régionale riche en ressources biologiques. Elle appartient à la région de pêche de Ouest de Pacifique Centrale qui est classée 4è au niveau de production annuelle parmi les 19 régions de pêche du monde définies par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les stocks halieutiques sont estimés de contenir plus de mille espèces de poissons, 90 espèces de crevettes et 70 espèces de céphalopodes. Le Viet Nam capture environ 3,5 millions de tonnes de fruits de mer par an. Le pays dispose d’une flotte de pêche de plus de 100 mille bateaux avec un nombre total de 850 mille pêcheurs. L’aquaculture au Viet Nam occupe plus 6000 hectares de surface de la mer avec une quantité de production d’environnement 32 mille tonnes par an.

3) Transports maritimes :La Mer de Chine du Sud est une des routes maritimes le plus occupées du monde par laquelle un quart du volume total des marchandises du monde et une moitié du volume total du pétrole passent toutes les années. En raison de sa position géographique, une grande partie des routes maritimes importantes de la Mer de Chine du Sud passent par les mers sous la juridiction du Viet Nam. La flotte commerciale du Viet Nam dispose de plus de 1500 bateaux avec un tonnage total de 7.8 TPL, classé 30è mondial. Il y a aussi 281 ports commerciaux au Viet Nam avec la longueur totale du terminal atteignant environ 93 km.

4) Tourisme de mer :L’industrie du tourisme, surtout tourisme de mer, est très importante au Viet Nam. Le Viet Nam dispose de 4000 iles et de 125 plages sur tout le long du pays. Les 28 provinces côtières du Viet Nam attirent environ 70% des touristes étrangers au Viet Nam et contribuant plus de deux tiers à la revenue totale du tourisme au Viet Nam.

5) Energies renouvelables : Le Viet Nam a plein de potentiels en matière de l’énergie renouvelable maritime comme solaire, éolienne et marémotrice. Pour l’énergie éolienne, le Viet Nam est dit d’avoir 8,6% de son territoire, en particulier dans la côte Sud du pays, évalué d’être de « fort » à « très fort » en potentiel, considéré le plus prometteur en Asie du Sud-Est. La capacité totale de l’énergie éolienne au Viet Nam peut atteindre 513 mille MW. Cependant, la capacité de l’exploitation actuelle est seulement 159,2 MW. Pour l’énergie solaire, selon les experts, le Viet Nam, ayant une totalité des heures de soleil de 1600 – 2600 heures par an, surtout dans les iles au large, est parmi un des pays du monde avec le plus grand potentiel dans ce domaine. Pour l’énergie marémotrice, avec une hauteur moyenne de vague de 0.6 mètres dans les deux tiers du temps annuel, la mer du Viet Nam pourrait produire jusqu’à 15 – 20 KW de l’énergie par mètre carré.

Les performances actuelles de l’économie maritime du Viet Nam et les orientations pour le futur.

Performances actuelles

Depuis l’adoption de la Stratégie Maritime du Viet Nam en 2008 jusqu’à maintenant, l’économie maritime du Viet Nam a connu d’importants succès :

Le domaine de l’économie maritime a contribué totalement 30% au PIB du pays avec de fortes croissances enregistrées dans les quatre secteurs principaux qui sont production du pétrole et gaz naturel, pêche, transports maritimes et tourisme de mer.

- Pour la production du pétrole et gaz naturel, pendant les 10 dernières années, beaucoup d’efforts ont été investis dans l’exploitation des puits de pétrole et de gaz naturel dans le plateau continental du Viet Nam. Les grands complexes de raffinerie ont aussi été construites l’une après l’autre pour le traitement de ces ressources. Actuellement, l’exploitation du pétrole et gaz naturel contribue 2% à la croissance du PIB du Viet Nam. L’an dernier, le Viet Nam a produit totalement 13 millions de tonnes de pétrole brut, 10 milliards de mètre cube de gaz et 11 millions de tonnes de carburant.

- Dans la pêcherie, le Viet Nam dispose maintenant environ 500 centres de traitement de fruits de mer qui peuvent traiter totalement trois millions de tonnes de poisson par an. Viet Nam exporte en moyen sept milliards de USD de produits de fruit de mer par an dans les marchés réputés difficiles comme les Etats Unis, le Japon et l’Union Européenne. En 2019, l’exportation des produits de mer du Viet Nam a rapporté 8,5 milliards de USD avec les produits principaux comme thons, crevettes, calamars et pieuvres.

- Le secteur des transports maritimes du Viet Nam a connu une croissance annuelle moyenne de 22% pendant la période 2007 – 2010 et de 13% pendant la période 2011-2015. La croissance moyenne des logistiques est aussi au haut niveau, atteignant un taux de 10 – 20% par an. En 2019, les ports Vietnamiens ont reçu plus de 600 millions de tonnes de marchandises, soit une croissance de 16% par rapport à l’année précédente.

- Le tourisme en général et tourisme de mer an particulier ont joué un rôle très important dans la réduction de la pauvreté au Viet Nam. Le tourisme a contribué à accroitre le PIB par personne dans les régions côtières plus de quatre fois après 10 ans. Le nombre total de touristes étrangers visitant le Viet Nam en 2019 a atteint 18 millions visiteurs apportant une revenue totale de plus 31 milliards de USD. De nombreux sites de tourisme de mer au Viet Nam ont devenu connus internationalement comme les plages de Nha Trang où l’ile de Phu Quoc.

Sur le plan local, les régions côtières sont devenues les points d’attraction des investissements étrangers, contribuant jusqu’à 60% du PIB du Viet Nam. En particulier, un total nombre de 17 zones économiques côtières ont été créées avec une totale superficie de 845 mille hectares. Ces zones apportent au moyen 8 milliards de USD en revenue par an et génèrent au total 130 mille d’emplois pour le pays.

Orientations pour le futur

Selon la Stratégie pour le développement durable de l’économie maritime du Viet Nam jusqu’au 2030 avec visions jusqu’au 2045, dans les années qui viennent, le Viet Nam développera ses secteurs de l’économie maritime selon l’ordre de priorité suivante : i) Tourisme de mer ; ii) Transports maritimes ; iii) Exploitation du pétrole, gaz naturel et autres ressources minérales de la mer ; iv) Pêcherie et aquaculture ; v) Industries côtières et vi) Energies renouvelables et nouveaux domaines de l’économie maritime. Les orientations pour ces secteurs sont les suivantes :

- Pour le tourisme de mer : développement des infrastructures touristiques ; diversification des produits touristiques, ouverture de nouveaux sites de tourisme en mer large ; encouragement de la participation des gens des communautés locales aux activités d’exploitation durable de la mer et de protection de l’environnement marine.

- Pour les transports maritimes : création des services uniformes dans les ports internationaux, ports de transit et ports spécialisés ; construction des infrastructures logistiques et des routes de connexion ; renforcement de la connectivité entre les ports et les autres régions ; amélioration des services et l’utilisation des nouvelles technologies dans la flotte commerciale, participation accrue des bateaux Vietnamiens dans le marché international de transport.

- Pour l’exploitation du pétrole, gaz naturel et autres ressources minérales de la mer : l’appropriation des missions d’exploration et d’exploitation du pétrole ; exploration et exploitation de autres types de hydrocarbures ; découverte des autres ressources minérales exploitables ; renforcement de l’efficacité de l’exploitation et augmentation de l’intégration entre exploitation et raffinerie.

- Pour la pêche et l’aquaculture : transformation de modèles de pêche et d’aquaculture traditionnelles en des méthodes industrielles en utilisant des technologies avancées ; réduction de l’exploitation des eaux près de la côte et au profit de l’augmentation de l’exploitation de la mer loin ; interdiction des méthodes d’exploitation destructive et promotion de l’exploitation durable permettant les ressources de se reproduire ; augmentation des investissements pour les ports de pêche ; renforcement de l’organisation des services de logistiques de pêche.

- Pour les industries côtières : priorisation des industries de construction et réparation des bateaux, raffinerie et pétrochimie, production de l’énergie, mécanique d’invention et le traitement des produits bruits et les industries de support ; développement des technologies de base, technologies de source et technologies qui respectent l’environnement.

- Pour les énergies renouvelables et les nouveaux domaines de l’économie maritime : promotion de l’exploitation des énergies éoliennes, énergies solaires et d’autres formes de l’énergie renouvelable ; développement de la production des équipements pour la production des énergies renouvelables ; promotion des industries basant sur l’exploitation de la biodiversité maritime comme la pharmacognosie maritime, la cultivation des algues et des herbes marines.

Les opportunités de coopération avec l’Algérie

La coopération commerciale entre le Viet Nam et l’Algérie a encore beaucoup de potentiels à être exploités. L’Algérie est le quatrième grand marché d’exportation du Viet Nam en Afrique avec une valeur totale de 187 millions de USD en 2019 (soit une réduction de 2,6% par rapport à l’an 2018). Le Viet Nam exporte en Algérie principalement du café, riz, poivre, fruits, fruits de mer, textiles et vêtements et matériels de construction. Sur le plan de l’investissement, la compagnie pétrolière nationale du Viet Nam, PetroVietnam, a investi dans l’exploitation du block Bir Seba (416b/433a) situé dans le Sud-Est de l’Algérie depuis 2001, qui produirait jusqu’à 40 milles de barils de pétrole par jour. Il y a aussi environ 1000 Vietnamiens qui sont en train de travailler sur les chantiers Algériens.

Sur le plan de l’économie maritime, l’Algérie est un important importateur des produits aquatiques du Viet Nam. Ces produits sont toujours dans le top cinq des produits exportés par le Viet Nam vers l’Algérie avec une valeur moyenne de 9 à 10 millions USD par an. En 2019, le Viet Nam a exporté totalement 11 millions USD en valeur de produits aquatiques vers l’Algérie, soit une croissance de 28,5% par rapport à l’année 2018. En 2010, les deux pays ont signé un Mémoire d’entente dans le domaine de pêche et aquaculture. La Direction commerciale de l’Ambassade du Viet Nam en Algérie participe régulièrement au Salon International de la Pêche et de l’Aquaculture (SIPA) organisé par le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche Algérienne.

Les deux pays pourraient renforcer la coopération dans le domaine de l’économie maritime grâce à des opportunités suivantes :

- Elargissement de la coopération avec PetroVietnam dans l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières et des autres minéraux sur le plateau continental de l’Algérie et coopération dans les domaines de logistiques pétrolières ;

- Facilitation de l’accès au marché des produits aquatiques, renforcement de la coopération bilatérale entre les marchands de ces produits, participation accrue des entreprises concernées dans les expositions agricoles organisées dans les deux pays, échange d’expériences dans le domaine de pêche et d’aquaculture, recherche de nouveaux produits pour le commerce comme les aliments pour les poissons ou les filets de pêche ;

- Renforcement de la coopération dans le domaine de tourisme de mer, établissement des tours de voyage pour les visiteurs Algériens et Vietnamiens dans les sites de tourisme de mer comme les plages, les iles dans les deux pays ; organisation des journées de culture Vietnamienne en Algérie et journées de culture Algérienne au Viet Nam avec le thème de culture maritime ;

- Encouragement des investissements Vietnamiens dans l’aquaculture en Algérie et facilitation des ingénieurs et travailleurs Vietnamiens dans ce domaine pour venir travailler en Algérie ;

- Facilitation des entreprises portuaires Vietnamiens de participer dans la construction des ports et infrastructures portuaires en Algérie ; renforcement de la coopération dans le domaine de construction navale et de transports maritimes ;

- Exploration des potentiels de coopération dans le domaine des énergies renouvelables en mer ;

- Echanges d’expériences entre des organes gouvernementaux des deux pays en charge de gouvernance marine, politique maritime, gestion de l’économie maritime, planification des espaces maritimes, protection de l’environnement marin, changement du climat et application de la loi en mer ;

- Etablissement des relations au niveau régional entre les provinces côtières des deux pays pour échange d’expériences en matière de gestion et de promotion de développement de l’économie maritime sur le plan local, ouverture de marché pour les produits de mer spéciaux à la région (comme la sauce de poisson de l’ile de Phu Quoc), établissement des partenariats locaux comme villes jumelles ou cités sœurs pour promouvoir le tourisme et les échanges culturels locaux ;

- Echanges et coopérations entre les universités, centre et instituts de recherche, et experts des deux pays dans la recherche et formation dans les domaines de droit et gestion de la mer, transports et logistiques maritimes, ressources et l’environnement marins, océanographie, les sciences de la mer et aménagement maritime ;

- Etablissement de la coopération trilatérale par le biais des organisations internationales spécialisées comme le FAO ou l’Organisation Maritime Internationale (IMO) pour les projets de renforcement institutionnel ; utilisation de la relation entre les deux pays pour faire levier de la coopération dans le domaine de l’économie maritime entre les organisations régionales comme l’Association des Pays de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union Africaine ou la Ligue des Pays Arabes./.