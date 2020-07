Gestion des préparations des sportifs à l’heure de la pandémie

La Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, qui a représenté le ministre Sid Ali Khaldi au travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports (CMAJS), a exposé hier l'expérience algérienne en matière de gestion des préparations des sportifs dans le contexte de la propagation de la pandémie Covid-19, indique un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, tenue en visioconférence et présidée par la Mauritanie, «les ministres arabes de la Jeunesse et des Sports ont exposé leurs expériences respectives en matière d'organisation et de gestion des activités sportives en cette conjoncture marquée par la propagation de la Covid-19», outre la présentation du programme d'autonomisation de la jeunesse arabe et du programme d'investissement dans les structures sportives, précise le communiqué, ajoutant que la rencontre s'est penchée également sur les répercussions de la pandémie sur la jeunesse arabe.

Il était question aussi de «l'examen des rapports et des recommandations émanant des comités techniques collaborant avec le Conseil chargés des questions de la jeunesse et des sports, notamment la gestion du fonds arabe des activités de la jeunesse et des sports», souligne la même source. La réunion a été sanctionnée par une série de recommandations relatives notamment aux «voies et moyens de valoriser la participation des jeunes au traitement de la crise sanitaire et le renforcement de leur participation à la vie publique».