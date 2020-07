Algérie- Libye : Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de M. Fayez El-Serraj

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier après-midi, un appel téléphonique du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente nationale libyen (GNA), Fayez El-Serraj, qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, indique un communiqué de la présidence de la République. «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu hier, un appel téléphonique de son frère Fayez El-Serraj, qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, et félicité le peuple algérien et ses dirigeants, pour la récupération des restes des héros de la Résistance populaire contre l'occupation française durant le XIXe siècle, et leur inhumation dans leur pays aux côtés de leurs compagnons chouhada que Dieu Tout-Puissant a entourés de Sa Grâce éternelle», conclut le communiqué.