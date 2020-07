Restes mortuaires des 24 martyrs rapatriés : Funérailles solennelles au carré des martyrs du cimetière El Alia

L'enterrement s'est déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, et des membres du gouvernement.

Au moment des funérailles, avant la prise de parole du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, une lecture de la Fatiha, suivie de «Dou’a» (invocations), a été faite par un imam à la mémoire des défunts. Lors de l’oraison funèbre, M. Tayeb Zitouni, a rendu un vibrant hommage au combat libérateur de ces premiers résistants à la colonisation française dont les crânes ont été séquestrés plus d'un siècle et demi dans un musée parisien.

«Avec la récupération des restes des martyrs de la résistance algérienne, nos grands leaders sont de retour sur leur terre», a souligné le ministre grâce à l'aboutissement d'un long processus de rapatriement de ces valeureux résistants. Et d’ajouter : «Nos martyrs de la résistance populaire, à l'image de cheikh Bouziane, cheikh Mohamed Ben Amjad, dit Boubeghla, Aissa Hamadi, Si Mokhtar ben Kouider al-Titraoui, et tous ceux qui ont fait face à la barbarie du colonialisme, sont une lumière ardente dans les périodes les plus difficiles.»

Le ministre a signalé que la récupération des crânes des résistants illustre «le bien-fondé et la justesse de notre cause, la fidélité aux valeurs, la persistance de la lutte pour les principes». «L'histoire retiendra cette noble mission», a indiqué M. Zitouni avant d'adresser ses remerciements au président de la République «sans qui, cette réalisation n'aurait jamais été concrétisée».

Le ministre a exprimé la reconnaissance de la nation à la mémoire des martyrs «ayant accompli le devoir de lutte pour défaire la machine coloniale», des luttes qui se sont succédé, poursuit-il, «de la résistance de l'Emir Abdelkader, à Ahmed Bey, Sidi Cheikh, Mohamed Chérif, Lala Fadhma N'soumer et tant d'autres héros».

A l’issue de la cérémonie funéraire, le Président de la République a offert les drapeaux qui recouvraient les cercueils contenant les restes mortuaires à des membres des écoles de Cadets de la Nation, dans un geste symbolique qui illustre la continuité intergénérationnelle, en vue de protéger et défendre l’Algérie. Il a déposé, par la suite, une gerbe de fleurs à proximité des tombes des martyrs de la résistance, puis a lu la Fatiha à la mémoire de leurs âmes vertueuses. A proximité du cimetière, les citoyens étaient regroupés dès la matinée. «Aujourd'hui c'est notre devoir d'immortaliser ce sacrifice. Après de longues années, nos héros reviennent sur leur terre pour laquelle ils ont sacrifié leurs vies», déclare un citoyen.

10h15 : Les cercueils arrivent au cimetière à El Alia recouverts de l'emblème national. Récitation de la Fatiha. Une minute de silence est observée avant l'enterrement des résistants au carré des Martyrs où reposent les grandes figures de la résistance comme l'Émir Abdelkader, dont les restes ont été rapatriés de Damas en juillet 1966.

Une foule nombreuse était présente pour assister à cet événement et rendre hommage à ceux qui sont morts pour que vive l'Algérie libre, indépendante et unie, mentionne un citoyen. Et un autre d'ajouter que «la résistance a duré plus d'un siècle et le peuple a payé un lourd tribut pour l'indépendance».

11h00 : Tous les présents ont observé une minute de silence et se sont inclinés à la mémoire des résistants. La Garde républicaine a présenté les armes.

Tahar Kaidi