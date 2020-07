L’historien Lahcen Zeghidi : «Un événement historique»

Cela constitue les principales revendications de l’Etat sur la question de la mémoire depuis l'indépendance. «La récupération des crânes des résistants et des restes mortuaires des chouhada constitue un premier pas pour récupérer les archives et l’adoption de la loi portant criminalisation du colonialisme», dit-il. Il précise que la France doit reconnaître, ses crimes et présenter des excuses au peuple et accorder des indemnisations, notamment aux victimes des essais nucléaires dans le Sud. Le professeur rappelle que lors du débat sur la loi portant institution du 8 mai en tant que Journée nationale de la Mémoire, il avait souligné la nécessité d’entamer le règlement des dossiers relatifs à la mémoire, dont celui de la restitution des crânes des résistants et des restes de chouhada. Il considère que leur place n'étaient pas dans les musées mais dans la terre pour laquelle ils se sont sacrifiés. M. Zeghidi a souligné la nécessité de régler tous les dossiers relatifs à la mémoire, tels que la récupération des archives qui est la revendication de l'Algérie depuis l'indépendance conformément aux dispositions du droit international, qui stipule que «l’occupant devrait restituer ce qu'il a pris des archives physiques, écrites à ses propriétaires d'origine». La restitution des crânes des 24 héros de la résistance algérienne est un prélude pour l’adoption de la loi criminalisant le colonialisme français. «Nous souhaitons son adoption. Aujourd’hui, en tant que chercheurs en histoire, nous considérons ceci comme une réalisation historique et un signe fort de fidélité aux sacrifices de nos glorieux martyrs», explique-t-il. Le Pr Zeghidi affirme que d'autres actions permettront la récupération de tout ce qui concerne la Révolution.

Salima Ettouahria